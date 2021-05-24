На Євробаченні-2021 гурт Go_A приголомшив не тільки українську, а й іноземну публіку. Музиканти стали фаворитами переможців пісенного конкурсу, про що Måneskin вже неодноразово заявляли.

До теми Неймовірно, – переможці Євробачення-2021 оцінили виступ Go_A та заспівали SHUM

Переможці Євробачення-2021 про Go_A

Фінал Євробачення відгримів ще 22 травня, а соліст Måneskin Даміано Давид вкотре висловлює своє захоплення українському колективу. На пресконференції, яка відбулася після оголошення переможця в Роттердамі, музикант зізнався, що найбільше йому подобаються представники України.

Тепер в інстаграм-сторіз виконавець позначив Go_A та додав посилання на їхню пісню "Веснянка" в Spotify.

"Вони неймовірні", – написав Даміано.



Соліст Måneskin про гурт Go_A / Скриншот з інстаграму Даміано Давида

Зазначимо, українські глядачі на професійне журі від України віддали італійцям на конкурсі по 12 балів. А ось італійське журі оцінило виступ Go_A в 1 бал. Натомість телеглядачі з Італії віддали нашим представникам 12 балів!