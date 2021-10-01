Голова телеканалів М1 і М2 Сергій Перцев відреагував на скандальні слова артиста MELOVIN щодо нібито дискримінації. Гендиректор заявив, що навіть не знає, як можна це прокоментувати.

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Як канал М1 коментує звинувачення MELOVIN

Сергій Перцев зауважив, що MELOVIN не звертався особисто до нього, а одразу опублікував допис "незрозуміло про що".

"Чесно кажучи, я взагалі не розумію. Це якась дика історія абсолютно. Знаєте, я навіть не знаю, як це коментувати. Як на мене, це просто якісь крики незрозуміло про що. Якщо він хоче в чомусь розібратися, то, може, йому потрібно розібратися, а не приходити в незрозумілому стані на фестиваль і говорити, що він там всім щось розповідав, – сказав Сергій Перцев.

Голова музичного каналу вважає, що MELOVIN просто піариться на словах про дискримінацію.

Все зашито в таймлайн. Такого не було. Тут нема чого коментувати. Просто людина написала злісний допис. Ми поставимо питання його промо-службі, що це за допис і чому це так сталося, але поки для мене це ще один спосіб піару. Людина хоче, щоб про неї поговорили,

– наголосив Перцев.

Сутичка MELOVIN та каналу M1