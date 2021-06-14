Танці не були єдиною втіхою Григорія Чапкіса, адже своє натхнення він черпав і в обраницях. Як відомо, велике кохання у життя культового танцюриста приходило чотири рази. Останньою любов'ю Григорія Чапкіса стала жінка, яка була молодшою від нього на 51 рік.

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Що відомо про особисте життя танцюриста Григорія Чапкіса

Перша любов – Людмила

За іронією долі, вперше Григорій Чапкіс закохався у свою партнерку з танців. Ту, яка вперше змусила серце танцюриста битись швидше звали Людмила. У 1968 році у подружжя народилась дівчинка Лілія. Зараз вона проживає в Італії і заснувала там балетну школу "Чапкіс-денс". До слова, донька Лілії – Анна успішно займається акторською кар'єрою. Однак, у 2006 році у сім'ї Чапкісів трапилось горе, адже перша дружина балетмейстера Людмила відійшла у вічність.



Особисте життя Григорія Чапкіса: дружина Людмила / Фото з фейсбуку доньки Лілії

Друга любов – Наталія

Другим коханням Григорія стала Наталія, яка теж займалась танцями й була його ученицею. У 1980 році пара вирішує створити сім'ю і одружується. У цьому шлюбі в Чапкіса народжується син Грег, який надалі також стає хореографом. Проте, щастя не було дуже довгим, адже Наталія прагнула жити за кордоном – у США, а Григорій не хотів полишати рідні землі, тож на ґрунті такого непорозуміння подружжя розлучається.



Дружина Григорія Чапкіса – Наталія / Фото "Сегодня Lifestyle"

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Третя любов – Алла

Алла – так звали третю обраницю Григорія Чапкіса. Разом пара прожила понад 20 років, однак дітей у них не було. За професією, Алла – методистка Київського авіаційного університету. Та, негаразди спіткали родину, коли жінка вийшла на пенсію, тоді ж подружжя і розвелось.



Кохані жінки Григорія Чапкіса / Фото nik.news.mk.ua

Четверта любов – Міла

Коханню всі віки покірні, чи не так? Григорій Чапкіс вирішив підтвердити цей крилатий вислів і дозволив прекрасному почуттю проникнути у його душу навіть у поважному віці. Про останню обраницю танцюриста відомо небагато, адже чоловік ретельно приховував її від уваги преси і соціуму. Відомо, що четверту дружину Чапкіса звуть Міла і вона молодша від чоловіка на 51 рік. Саме вона підтримувала балетмейстера в останні дні його життя. Зі слів самого Григорія, остання дружина була його мотивацією, стимулом й завжди приймала його таким, яким він був.