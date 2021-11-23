Знаменита американська виконавиця Дженніфер Лопес вже кілька місяців зустрічається з актором Беном Аффлеком. Їхня перша спроба стосунків закінчилась неуспішно, тому зараз фани цікавляться, що буде з парою у майбутньому.

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Дженніфер Лопес хоче вийти заміж

Знаменитість у нещодавньому інтерв'ю зізналась, що все ще вірить у шлюб, навіть попри три розлучення та кілька заручин, які так і не закінчилися весіллям.

Навіть після пережитого я все ще вірю в шлюб, причому на всі 100%,

– поділилась Дженніфер Лопес.

На запитання журналіста, чи буде весілля №4, співачка відповіла лаконічно, але дала фанам надію на те, що весілля з Беном Аффлеком колись все-таки відбудеться. "Я не знаю. Вважаю, що так", – сказала зірка.



Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото Getty Images

Три шлюби Дженніфер Лопес