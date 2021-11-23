Знаменита американська виконавиця Дженніфер Лопес вже кілька місяців зустрічається з актором Беном Аффлеком. Їхня перша спроба стосунків закінчилась неуспішно, тому зараз фани цікавляться, що буде з парою у майбутньому.
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Дженніфер Лопес хоче вийти заміж
Знаменитість у нещодавньому інтерв'ю зізналась, що все ще вірить у шлюб, навіть попри три розлучення та кілька заручин, які так і не закінчилися весіллям.
Навіть після пережитого я все ще вірю в шлюб, причому на всі 100%,
– поділилась Дженніфер Лопес.
На запитання журналіста, чи буде весілля №4, співачка відповіла лаконічно, але дала фанам надію на те, що весілля з Беном Аффлеком колись все-таки відбудеться. "Я не знаю. Вважаю, що так", – сказала зірка.
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото Getty Images
Три шлюби Дженніфер Лопес
- Американська знаменитість була одружена тричі. Вперше вона вийшла заміж за офіціанта з Куби Охані Ноа. Дженніфер Лопес подарувала чоловікові ресторан, а про їхнє весілля активно писала преса. Але у 1998 році вони розлучилися.
- Потім зірка познайомилась з Крісом Джаддом, за якого вийшла заміж у 2001 році. Вже через рік подружжя заявило про розрив.
- 5 червня 2004 року артистка вийшла заміж за співака Марка Ентоні. Подружжя стало батьками двійнят – сина Макса та доньки Емми. Через 7 років пара розпалась через суперечки. Ініціаторкою розлучення була Дженніфер Лопес.
- Близько два роки знаменитість була заручена з Алексом Родрігесом, але і їхні стосунки не склалися. Важливо пригадати й заручини Дженніфер Лопес та Бена Аффлека у 2002 році, які пара розірвала через певний час. Однак тепер їхні стосунки розвиваються набагато краще – кожен з зірок визнав, що є щасливим.