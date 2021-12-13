Триумф Måneskin, признание Go_A, смерть Григория Чапкиса: самые громкие новости 2021 года

2021 год был богат громкими новостями в украинском и мировом шоу-бизнесе. Были потери, возвращение, воссоединение, мировое признание. Какие события запомнились больше всего – узнавайте дальше.

Знаменитости ошеломляли скандальными решениями, заявлениями. В этом году мир потерял немало выдающихся людей, которые навсегда оставили след в истории. Мы собрали новости шоу-бизнеса, которые обсуждали больше всего.

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Самые громкие новости 2021 года

Развод Ким Кардашьян и Канье Уэста

Еще в 2020 году светская львица Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст начали жить отдельно. А в феврале 2021 года стало известно, что они официально подали документы на развод. Их брак длился около 6 лет. Одной из самых весомых причин для развода стало биполярное расстройство Канье, а также повлияло на это его баллотирование в президенты США.

Звездные супруги не теряли надежды сохранить семью, посещали психолога, однако со временем Ким и Канье поняли, что имеют разное видение и амбиции на будущее. Также в сети была информация о том, что Ким Кардашьян после развода будет получать выплаты за совместное проживание в браке и оставит себе ценные подарки рэпера.



Канье Уэст и Ким Кардашьян / Фото Getty Images

Информация о разрыве звездной пары произвела настоящий фурор. Из-за сложного бракоразводного процесса влюбленные почти не общались. Журналисты часто писали об изменах Канье и его романах после разрыва с женой. Реперу даже приписывали романтические отношения с моделью Ириной Шейк.

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Но впоследствии Кардашьян и ее экс-возлюбленный снова начали вместе появляться на публике, что спровоцировало слухи о примирении. В ноябре Уэст заявил, что Ким до сих пор является его женой, они состоят в официальном браке. Более того, он заявлял, что хочет вернуть бывшую.

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Интервью Меган Маркл и принца Гарри

7 марта на экраны вышло сенсационное интервью Меган Маркл и принца Гарри с Опрой Уинфри. Тогда супруги впервые рассказали о конфликтах в королевской семье, расистских проявлениях и истинных причинах ухода от британской монархии. Мировую прессу всколыхнули новые детали из жизни известной семьи:



Меган Маркл и принц Гарри / Фото Getty Images

После этих скандальных высказываний в королевской семье было немало конфликтов. Принц Уильям долгое время даже не разговаривал с братом. Однако, похоже, что холод между братьями исчезает и сейчас отношения между членами этой семьи налаживаются.

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Смерть принца Филиппа

В феврале герцог Эдинбургский попал в больницу, где пробыл месяц. В середине марта его выписали из медицинского учреждения, однако в здоровье Филиппа не было существенных изменений к лучшему.

Смерть принца всколыхнула весь мир 9 апреля. Он не дожил месяц до своего 100-летия. Это произошло в Виндзорском замке, в кругу самых близких людей. Члены королевской семьи были в глубокой печали и не могли смириться с уходом мужа королевы Елизаветы II.

Сотрудники королевского дворца рассказывали, что последние предсмертные дни принц провел дома, рядом с женой. Было видно, что его жизнь близится к концу, однако даже при физической слабости мужчина отказывался от помощи лакеев, инвалидной коляски и даже слухового аппарата. Филипп хотел провести последние дни дома, он был твердо настроен не заканчивать жизнь в больнице.

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Уход возлюбленного оставил огромную пустоту в жизни Ее Величества. На похоронах принца Эдинбургского, который состоялся 17 апреля, Елизавета II была чрезвычайно грустной.

Елизавета II на похоронах мужа / Фото Getty Images, BBC, скриншоты из видео

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Мировое признание Go_A

Группа Go_A вызвал фурор, представив Украину на Евровидении-2021. Музыканты попали в финал песенного конкурса, где покорили мировую публику и стали любимцами других конкурсантов.

Go_A на Евровидении-2021: смотрите видео онлайн

Согласно результатам финального голосования коллектив занял 5 место! Go_A получили 364 балла – 97 баллов от жюри из разных стран и 267 баллов от телезрителей.

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Это выступление украинской группы покорило сердца миллионов людей в разных странах мира:

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Более того, украинцами восхищаются победители Евровидения-2021 – итальянская группа Måneskin:

на пресс-конференции после финала лидер коллектива Дамиано Давид отметил, что выступление Украины было невероятным и она является его фаворитом на нынешнем конкурсе;

впоследствии он обнародовал в инстаграм-сториз ссылку на песню нашей группы в Spotify;

на гастролях в России Måneskin танцевали под песню Go_A;

после финала конкурса итальянцы и украинцы планировали записать совместную песню, однако сейчас Екатерина Павленко заявила, что песни не будет из-за юридических трудностей.

Солистка Go_A лепит вареники под песню SHUM: смотрите видео онлайн

Триумф Måneskin

Победителями песенного конкурса Евровидение-2021 стали итальянцы – группа Måneskin. Зажигательные рокеры покорили Европу песней Zitti e buoni, за которую получили 524 балла.

Måneskin на Евровидении-2021: смотрите видео онлайн

Видео покоряло тренды ютуба, однако не обошлось без инцидентов. После победы Måneskin солиста Дамиано Давида обвинили в употреблении наркотиков. Это якобы попало в прямой эфир Евровидения. Но впоследствии музыкант подчеркнул, что никогда не употреблял наркотические вещества и категорически против этого. Дамиано даже сдал "драг-тест", который показал, что в его крови нет наркотиков.

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Но даже такие заявления не повлияли на популярность группы. После Евровидения Måneskin ждут миллионы поклонников в разных уголках мира, в частности в Украине. Коллектив запланировал тур, в рамках которого приедет в Киев. Концерт состоится 7 марта. Украинские поклонники мечтают вживую услышать известную группу, поэтому билеты на концерт раскупили за считанные минуты.

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В октябре Måneskin презентовали клип на первую песню, которую выпустили после победы на Евровидении, – MAMMAMIA. Видео получилось очень провокационным, поскольку в нем много страсти и жестокости.

Måneskin – MAMMAMIA: смотрите видео онлайн 18+

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Смерть Григория Чапкиса

13 июня танцевальный мир потерял Григория Чапкиса. Легендарный хореограф скончался в 91-летнем возрасте. Сын танцора – Грег Чапкис рассказывал, что отец ушел из жизни из-за возраста. Ранее он несколько раз попадал в больницу, что значительно сказалось на состоянии здоровья.

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Звезды украинского шоу-бизнеса не могли поверить в то, что легенды паркета больше нет. 18 июня они прощались с Григорием Николаевичем. Именно на похоронах хореографа впервые за долгое время собрались его дети и внуки. Отдать последний почести танцору приезжал и Владимир Зеленский.

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Каминг-аут MELOVIN

Украинский певец Константин Бочаров, известный как MELOVIN выступил на фестивале Atlas Weekend 5 июля. Со сцены он официально совершил каминг-аут – сперва поцеловал девушку, а потом – парня.