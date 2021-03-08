Во время интервью с Опрой Уинфри Меган Маркл впервые рассказала о тайной свадьбе с принцем Гарри. Пара поженилась за 3 дня до роскошной королевской свадьбы, за которой следил весь мир.

7 марта в эфире американского телеканала CBS показали долгожданное интервью знаменитой четы принца Гарри и Меган Маркл. Ведущей Опре Уинфри пара рассказала о жизни в королевской семье, рассекретила пол первенца, а также призналась, что на самом деле поженились раньше, чем состоялась свадьба, которую транслировали во всем мире.

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Меган Маркл о тайной свадьбе с принцем Гарри

Меган рассекретила, что вышла замуж за британского принца за 3 дня до публичной церемонии, за которой могли наблюдать все желающие.

Это было зрелище для всего мира. Но мы хотели, чтобы эта церемония была только нашей,

– поделилась Маркл.

Так, накануне праздника, который ждал весь мир, Меган и Гарри обменялись обетами в своем заднем дворе. На тайной церемонии был лишь архиепископ Кентерберийский, который и провел ее. В свидетельстве о браке указана дата именно того дня.

Также Маркл рассказала о дне телевизионной свадьбы с любимым: "Я просто попыталась сделать его легким и веселым, напомнить себе, что это наш день. Но, думаю, что мы оба осознавали, что это не так. Это был день, который был запланирован на свет".



Свадьба принца Гарри и Меган Маркл / Фото Getty Images

Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл