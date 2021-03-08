Состоялась на 3 дня раньше, – Меган Маркл рассказала о тайной свадьбе с принцем Гарри
Во время интервью с Опрой Уинфри Меган Маркл впервые рассказала о тайной свадьбе с принцем Гарри. Пара поженилась за 3 дня до роскошной королевской свадьбы, за которой следил весь мир.
Источник:People
7 марта в эфире американского телеканала CBS показали долгожданное интервью знаменитой четы принца Гарри и Меган Маркл. Ведущей Опре Уинфри пара рассказала о жизни в королевской семье, рассекретила пол первенца, а также призналась, что на самом деле поженились раньше, чем состоялась свадьба, которую транслировали во всем мире.
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Меган Маркл о тайной свадьбе с принцем Гарри
Меган рассекретила, что вышла замуж за британского принца за 3 дня до публичной церемонии, за которой могли наблюдать все желающие.
Это было зрелище для всего мира. Но мы хотели, чтобы эта церемония была только нашей,
– поделилась Маркл.
Так, накануне праздника, который ждал весь мир, Меган и Гарри обменялись обетами в своем заднем дворе. На тайной церемонии был лишь архиепископ Кентерберийский, который и провел ее. В свидетельстве о браке указана дата именно того дня.
Также Маркл рассказала о дне телевизионной свадьбы с любимым: "Я просто попыталась сделать его легким и веселым, напомнить себе, что это наш день. Но, думаю, что мы оба осознавали, что это не так. Это был день, который был запланирован на свет".
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл / Фото Getty Images
Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл
- 27 ноября 2017 года влюбленные официально объявили о помолвке.
- 19 мая 2018 года состоялась одна из самых ожидаемых королевских свадеб, за которой следил весь мир. Принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл.
- Роскошная церемония состоялась в Виндзорском замке.
- Невеста предстала перед публикой в платье цвета слоновой кости. Наряд имел длинные рукава и шлейф. Его создавал дизайнер Givenchy – Клэр Уайт Келер.
- Елизавета II разрешила Меган выйти замуж в тиаре королевы Марии Текской.
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