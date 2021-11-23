Знаменитая американская исполнительница Дженнифер Лопес уже несколько месяцев встречается с актером Беном Аффлеком. Их первая попытка отношений закончилась неуспешно, поэтому сейчас фаны интересуются, что будет с парой в будущем.

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Дженнифер Лопес хочет выйти замуж

Знаменитость в недавнем интервью призналась, что все еще верит в брак, даже несмотря на три развода и несколько помолвок, которые так и не закончились свадьбой.

Даже после пережитого я все еще верю в брак, причем на все 100%,

– поделилась Дженнифер Лопес.

На вопрос журналиста, будет ли свадьба №4, певица ответила лаконично, но дала фанам надежду на то, что свадьба с Беном Аффлеком когда-то все-таки состоится. "Я не знаю. Считаю, что да", – сказала звезда.



Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото Getty Images

Три брака Дженнифер Лопес