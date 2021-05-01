Известная американская исполнительница практически со всеми бывшими бойфрендами поддерживает хорошие отношения. На этот раз стало известно, что Дженнифер Лопес проводит много времени с экс-женихом Беном Аффлеком.
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Дженнифер Лопес встречалась с Беном Аффлеком
В сети разлетаются фотографии с актером Беном Аффлеком, которого около 3 раз видели возле дома певицы. По данным инсайдеров, звезду привозят к дому Дженнифер на ее внедорожнике. Через несколько часов его увозят обратно.
Сотрудники службы безопасности Дженнифер забирают его в ближайшем месте и отвозят обратно после того, как он проведет несколько часов в ее доме,
– пишет издание.
Отметим, что Дженнифер Лопес уже вернулась в Лос-Анджелес из Доминиканской Республики. Поэтому видеться с Беном Аффлеком несложно. Однако артистка не хочет афишировать на публику эти встречи.
Впрочем, другие источники отмечают, что на самом деле Дженнифер Лопес видится с бывшим женихом как давним товарищем: "Они всегда были друзьями и часто виделись".
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото Getty Images
Отношения Джей Ло и Бена Аффлека
- Дженнифер Лопес и Бен Аффлек встречались 2 года. Пара собиралась сыграть свадьбу 14 сентября 2003 года, но они расторгли помолвку за несколько дней до громкой церемонии.
- Однако звездная экс-пара до сих пор сохраняет хорошие отношения. Они хорошо отзываются друг о друге в разных интервью.
- Заметим, что Бен Аффлек разошелся с Аной де Армас в январе этого года. Впоследствии звезда спровоцировала слухи о возобновлении отношений, но официально никто из них не подтвердил новости.
- Зато Дженнифер Лопес официально разошлась с Алексом Родригесом в апреле. Вероятно, Бен и Джей Ло нашли поддержку друг в друге.