Известная американская исполнительница практически со всеми бывшими бойфрендами поддерживает хорошие отношения. На этот раз стало известно, что Дженнифер Лопес проводит много времени с экс-женихом Беном Аффлеком.

К теме После расставания с Родригесом: какого мужчину видит рядом Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес встречалась с Беном Аффлеком

В сети разлетаются фотографии с актером Беном Аффлеком, которого около 3 раз видели возле дома певицы. По данным инсайдеров, звезду привозят к дому Дженнифер на ее внедорожнике. Через несколько часов его увозят обратно.

Сотрудники службы безопасности Дженнифер забирают его в ближайшем месте и отвозят обратно после того, как он проведет несколько часов в ее доме,

– пишет издание.

Отметим, что Дженнифер Лопес уже вернулась в Лос-Анджелес из Доминиканской Республики. Поэтому видеться с Беном Аффлеком несложно. Однако артистка не хочет афишировать на публику эти встречи.

Впрочем, другие источники отмечают, что на самом деле Дженнифер Лопес видится с бывшим женихом как давним товарищем: "Они всегда были друзьями и часто виделись".



Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото Getty Images

Отношения Джей Ло и Бена Аффлека