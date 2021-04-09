Умер принц Филипп – супруг британской королевы Елизаветы II
Принц Филипп, муж Елизаветы II, ушел из жизни 9 апреля 2021 года. Герцогу Эдинбургскому было 99 лет. Причину смерти в Букингемском дворце не называют. Он умер утром в Виндзорском замке.
Источник:BBC
Принц Филипп умер
Ранее было известно, что самочувствие мужчины очень ухудшилось и его срочно госпитализировали в больницу короля Эдуарда VII. В течение некоторого времени герцог Эдинбургский лечился и обследовался там, ему также сделали операцию на сердце.
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С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявляет о смерти своего любимого супруга, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке,
– говорится в заявлении дворца.
Что известно о принце Филиппе
Филипп был единственным сыном принца Андрея и внуком короля Греции Георга I. Родословная принца также указывает, что он был правнуком датского короля Кристиана IX и праправнуком английской королевы Виктории. Во время учебы в колледже Филипп познакомился со своей будущей женой Елизаветой II, а уже в 1946 году попросил у короля разрешения жениться на наследнице престола. Перед заключением брака он перешел в англиканство, отказался от всех своих прежних титулов и возможности, чтобы его потомки носили его фамилию. У Филиппа и Елизаветы четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдуард, граф Уэссекский.
Елизавета II и принц Филипп / Фото из инстаграма королевской семьи
Принц Филипп прошел на Военно-морском флоте всю Вторую мировую войну и получил после нее звание старшего лейтенанта. Закончив службу на флоте он получил звание командора. 10 июня 2021 года ему исполнилось бы 100 лет.
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