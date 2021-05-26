На международном песенном конкурсе Евровидение-2021 украинская этнофолк-группа Go_A захватила не только европейское сообщество. Go_A продолжает доказывать, что они получили мировое признание.

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Go_A покоряют мировые чарты

На этот раз группа в своем Инстаграме сообщила, что их вирусная песня для Евровидения попала в рейтинг VIRAL-50 самых прослушиваемых композиций популярного интернет-сервиса потокового аудио Spotify. SHUM залетела на 1 место чарта!

Продолжаем ШУМеть,

– прокомментировал группу новость.

В первые дни после того, как 22 мая отгремел конкурс в Роттердаме, SHUM занимала 5 строчку того же рейтинга, но теперь смогла подняться до самого первого места. В то же время песня группы-победителя из Италии заняла 4 место.

Песня Go_A для Евровидения покоряет и чарты Spotify в разных странах. Это – Италия, Австралия, Литва, Нидерланды, Бельгия, Израиль, Исландия, Дания.



Рейтинг Spotify / Скриншот сайта

Успехи группы Go-A после Евровидения