В глубокой печали, – реакция королевской семьи на потерю принца Филиппа
Из-за ухудшения состояния здоровья умер муж британской королевы Елизаветы II принц Филипп. Королева, принц Чарльз и принц Уильям уже отреагировали на печальную новость о потере в королевской семье.
Источник:инстаграм королевской семьи
На официальной странице Букингемского дворца опубликовали черно-белое фото герцога Эдинбургского с его молодости и сообщили о потере. Принц отошел из жизни сегодня утром, 9 апреля 2021 года.
Стоит знать Умер принц Филипп – супруг британской королевы Елизаветы II
Реакция Букингемского дворца
Дальнейшие новости королевский дворец будет публиковать на своей странице. Отметим, что все официальные аккаунты Букингемского, Кенсингтонского дворцов и Клэренс-хаус изменили свои главные фото в честь уважения принцу Филиппу.
С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества Принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке. Королевская семья присоединяется к людям по всему миру, оплакивая его потерю,
– пишет под фото.
Реакция Кенсингтона и Клэренс-хауза
На страницах семьи принца Уильяма и принца Чарльза опубликовали такие же сообщения. Все королевская семья находится в печали из-за потери мужа, отца и дедушки.
Умер принц Филипп: что известно
- 99-летний герцог Эдинбургский ушел из жизни утром 9 апреля 2021 года.
- Букингемский дворец пока не назвал причину смерти мужа британской королевы.
- Ранее сообщалось об ухудшении состояния герцога. Он долгое время находился в больнице.
- Через несколько дней после того, как принц Филипп перенес операцию на сердце, он отправился домой. С тех пор прошло меньше месяца.
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