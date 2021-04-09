Из-за ухудшения состояния здоровья умер муж британской королевы Елизаветы II принц Филипп. Королева, принц Чарльз и принц Уильям уже отреагировали на печальную новость о потере в королевской семье.

На официальной странице Букингемского дворца опубликовали черно-белое фото герцога Эдинбургского с его молодости и сообщили о потере. Принц отошел из жизни сегодня утром, 9 апреля 2021 года.

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Реакция Букингемского дворца

Дальнейшие новости королевский дворец будет публиковать на своей странице. Отметим, что все официальные аккаунты Букингемского, Кенсингтонского дворцов и Клэренс-хаус изменили свои главные фото в честь уважения принцу Филиппу.

С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества Принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке. Королевская семья присоединяется к людям по всему миру, оплакивая его потерю,

– пишет под фото.

Реакция Кенсингтона и Клэренс-хауза

На страницах семьи принца Уильяма и принца Чарльза опубликовали такие же сообщения. Все королевская семья находится в печали из-за потери мужа, отца и дедушки.

Умер принц Филипп: что известно

99-летний герцог Эдинбургский ушел из жизни утром 9 апреля 2021 года.

Букингемский дворец пока не назвал причину смерти мужа британской королевы.

Ранее сообщалось об ухудшении состояния герцога. Он долгое время находился в больнице.

Через несколько дней после того, как принц Филипп перенес операцию на сердце, он отправился домой. С тех пор прошло меньше месяца.

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