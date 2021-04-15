Американская певица и бейсболист Алекс Родригес официально заявили о своем разрыве в четверг утром, 15 апреля. Они обнародовали обращение к публике и сообщили о конце помолвки.
Важно Дженнифер Лопес не носит обручальное кольцо от Алекса Родригеса: фотофакт
"Мы поняли, что становимся друзьями и надеемся на то, чтобы остаться ними. Мы будем продолжать работать вместе и поддерживать друг друга в совместных бизнесах и проектах. Мы хотим лучшего друг другу и нашим детям. Из уважения к ним, единственное, что мы должны сказать – это поблагодарить всех, кто присылал добрые слова и поддержку", – говорится в заявлении бывшей пары.
Напомним, что о кризисе в отношениях Алекса Родригеса и Дженнифер Лопес стало известно еще в марте этого года. Тогда инсайдеры объявили о том, что пара разошлась. Однако впоследствии артистка опровергла слухи о разрыве, но добавила, что проблемы все-таки существуют.
Тогда Дженнифер Лопес находилась на съемках фильма в Доминиканской Республике, а ее жених Алекс Родригес неоднократно прилетал к любимой из Майами, чтобы спасти отношения. Пара делала все для того, чтобы быть вместе, однако им не удалось сохранить чувства.
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- Певица и бейсболист закрутили роман в феврале 2017 года. Они не скрывали отношений, поэтому часто посещали вместе светские события и демонстрировали чувства в соцсетях.
- Впоследствии Алекс и Дженнифер стали жить вместе. Отметим, что у Родригеса есть двое дочерей от бывшей жены Синтии Скертис, а Лопес воспитывает двойняшек от экс-любимого Марка Энтони.
- Уже через два года, в 2019 году Алекс Родригес сделал артистке предложение. Добавим, что для Дженнифер Лопес брак с бейсболистом мог быть четвертым, а для Алекса Родригеса – вторым.
- Пандемия коронавируса помешала планам пары о свадьбе. Они надеялись сыграть шумный праздник в 2020 году в Италии. Они дважды отменяли церемонию. В течение последнего года Дженнифер Лопес усомнилась, стоит ли ей вообще выходить замуж.
- За время совместной жизни Алекса Родригеса с исполнительницей, спортсмена подозревали в изменах и мошенничестве.
- Вероятно, кризис в отношениях звездной пары начался недавно – в феврале они признались, что посещали семейного психолога, поскольку не могли найти общий язык во время карантина.