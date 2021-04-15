Американская певица и бейсболист Алекс Родригес официально заявили о своем разрыве в четверг утром, 15 апреля. Они обнародовали обращение к публике и сообщили о конце помолвки.

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"Мы поняли, что становимся друзьями и надеемся на то, чтобы остаться ними. Мы будем продолжать работать вместе и поддерживать друг друга в совместных бизнесах и проектах. Мы хотим лучшего друг другу и нашим детям. Из уважения к ним, единственное, что мы должны сказать – это поблагодарить всех, кто присылал добрые слова и поддержку", – говорится в заявлении бывшей пары.

Напомним, что о кризисе в отношениях Алекса Родригеса и Дженнифер Лопес стало известно еще в марте этого года. Тогда инсайдеры объявили о том, что пара разошлась. Однако впоследствии артистка опровергла слухи о разрыве, но добавила, что проблемы все-таки существуют.

Тогда Дженнифер Лопес находилась на съемках фильма в Доминиканской Республике, а ее жених Алекс Родригес неоднократно прилетал к любимой из Майами, чтобы спасти отношения. Пара делала все для того, чтобы быть вместе, однако им не удалось сохранить чувства.

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