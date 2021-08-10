Американская исполнительница Дженнифер Лопес и голливудский актер Бен Аффлек несколько недель путешествовали по Средиземному морю. Впоследствии Аффлек улетел в США, а его возлюбленная отдыхала с друзьями в Италии.

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Какая разлука ждет Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Но недавно звездная пара вместе прибыла в Лос-Анджелес после очаровательной поездки в Европу. Они счастливы, что могут вернуться к привычным делам.

Они развлекаются со своими детьми и друзьями. У них чудесное лето,

– сообщил источник.

Инсайдер также рассказал, что сейчас Дженнифер и Бен стараются как можно больше времени проводить вместе. Это происходит перед тем, как они полноценно вернутся к работе.

"Они проводят как можно больше времени вместе, прежде чем осенью у них будут отдельные рабочие проекты. Бен будет сниматься в Техасе, а Дженнифер в Канаде", – добавил инсайдер.

Отдых Дженнифер Лопес и Бена Аффлека