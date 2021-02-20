Одна из самых известных пар Голливуда – Канье Уэст и Ким Кардашян – готовится к официальному разводу. Светская львица подала документы на развод после почти семи лет счастливого брака. Каким был любовный путь пары – читайте в материале Showbiz 24.

Любовный союз Ким Кардашян и Канье Уэста считали одним из самых счастливых и удачных в Голливуде, а за развитием отношений этой пары лицезрели миллионы зрителей реалити-шоу "Семейство Кардашян". Проблемы у супругов начались из-за биполярного расстройства Канье Уэста и обостренных отношений на этом фоне с Ким во время избирательной кампании рэпера в 2020 году.

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Слухи о разводе знаменитостей ходили с лета прошлого года, так как из-за проблем в семье, пара уже давно живет отдельно. На днях Ким Кардашян решилась подать документы на развод и окончательно разорвать союз с рэпером. Редакция Showbiz 24 предлагает вам вспомнить, каким был путь любви Ким Кардашян и Канье Уэста.

История любви Ким Кардашян и Канье Уэста

Ким и Канье познакомились в 2004 году. Как позже призналась Ким, между ними сразу проскочила искра, однако к тому времени девушка уже была замужем за продюсером Деймоном Томасом.

Еще несколько раз знаменитости пересекались на светских вечеринках, но это ни к чему так и не привело. В 2011 году Ким во второй раз выходит замуж за нападающего баскетбольной команды "Нью-Джерси Нетс" – Криса Хамфриса. Пышную свадебную церемонию в Калифорнии транслировали по телевидению. Тем не менее, этот брак продлился всего 72 дня, и Кардашян подала на развод.



Ким Кардашян и Канье Уэст / Harper's Bazaar

Через 8 лет после первой встречи, именно Ким проявила инициативу для начала общения с Канье – она сама позвонила рэперу. После этого звонка Канье пригласил ее на показ в Париж, где и начались их отношения.

В декабре 2012 пара объявила, что ждет ребенка. Их первая дочь Норт Уэст появилась на свет 15 декабря 2013 года, а уже через 4 месяца после рождения дочери Канье сделал Ким предложение руки и сердца. Это действо было зрелищным, ведь рэпер запланировал сюрприз на день рождения любимой и привел ее на стадион, где и предложил выйти за него замуж.



Ким Кардашян и Канье Уэст: история любви / Instagram Ким Кардашьян

24 мая 2014 года пара устроила грандиозную свадьбу во Флоренции, в замке Форд де Бельведере и пригласила около 600 гостей. Для Ким этот брак был уже третьим, а для Канье – первым.



Ким Кардашян й Канье Уэст с дочерью Норт / Instagram Ким Кардашьян

У пары появилось четверо детей: дочь Норт Уэст (15.06.2013), сын Сейнт Уэст (05.12.2015), дочь Уэст Чикаго (15.01.2018) и малыш Псалм Уэст (10.05.2019).

Ким сама выносила старшую дочь Норт и сына Сэйнта, а меньшие дети – Чикаго и Псалм появились на свет благодаря суррогатной матери.



Семья Кардашян-Уэст / Instagram Ким Кардашьян

Давнее Ким рассказывала в своем инстаграм-профиле, что ее муж страдает биполярным расстройством. Знаменитость подчеркнула, что до последнего не хотела делать публичных заявлений, ведь уважает право Канье на врачебную тайну и желает защитить своих детей. Однако, сложности в отношениях и желание пролить свет на эту ситуацию заставили ее это сделать.