Европейская публика красноречиво сказала свое слово на Евровидении-2021 группа Go_A заняла второе место в зрительском голосовании. Однако, похоже, главный успех музыкантов только впереди, ведь их трек SHUM стремительно набирает обороты.
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На личной странице музыканты поделились новыми достижениями – песня SHUM бьет рекорды музыкальных сервисов Spotify и iTunes. Украиноязычный трек вошел в TOP 10 в категории Worldwide Songs, где держится на 8 строчке. Успех в группе European Songs еще мощнее – TOP 5.
Вместе с тем SHUM – первая украиноязычная песня, попавшая в глобальный чарт Spotify TOP 200. Сейчас трек занимает 69 позицию.
Группа Go_A давно завоевала расположение пользователей сервиса Spotify. Накануне гранд-финала Евровидения-2021 песня SHUM залетела на 5 строчку мирового рейтинга, а после победы группы Måneskin, который назвал своими фаворитами украинцев, трек занимал первое место в рейтинге Spotify в Италии, Австралии, Литве, Нидерландах, Бельгии, Израиле, Исландии и Дании.
Как песня SHUM группы Go_A покорила мир:
- После первого полуфинала австралийка перепела песню Go_A для Евровидения-2021. Montaigne проникновенно исполнила SHUM и спросила украинских фанов о своем произношении.
- Победители Евровидения-2021 оценили выступление Go_A и даже спели SHUM. Рокеры Måneskin продолжают восхищаться украинским коллективом. Солисту понравилась еще одна композиция Go_A – "Веснянка".
- Участники Евровидения-2021 от России, Италии, Швейцарии, Бельгии и Исландии не могли удержаться на месте во время выступления Go_A в финале. Они зажигали в "зеленой комнате" и за кулисами.