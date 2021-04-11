Сын Елизаветы II поделился, как она переживает смерть принца Филиппа
Члены королевской семьи посетили службу в Королевской часовне Всех Святых в Виндзоре, на которой почтили память покойного принца Филиппа. Его сын принц Эндрю признался, что Елизавета II тяжело переживаю смерть мужа. В ее жизни огромная пустота.
Источник:BBC
61-летний принц Эндрю, 57-летний принц Эдвард с женой Софи и дочерью Леди Луизой Виндзор в воскресенье, 11 апреля, прибыли в часовню в Виндзоре, где прошла служба в честь принца Филиппа. Ее провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, который женил Гарри и Меган. В разговоре с журналистами средний сын Ее Величества высказался о большой потере и состояние 94-летней матери.
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Как королева Елизавета II переживает смерть принца Филиппа
Принц Эндрю рассказал, что Елизавета II переносит потерю принца Филиппа тяжелее, чем кто-либо другой из королевской семьи. Именно поэтому они приехали в Виндзорский замок, чтобы поддержать ее.
Королева, как и следовало ожидать, невероятно стойкий человек. Она описала это как то, что оставило огромную пустоту в ее жизни, но мы, семья, те, кто рядом, собираемся вокруг, чтобы убедить, что мы здесь, чтобы поддержать ее,
– поделился принц Эндрю.
Сам Эндрю назвал покойного отца "праотцем нации" и подчеркнул, что он был очень спокойным и взвешенным, к нему всегда можно было обратиться за советом и поддержкой.
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Младший сын Елизаветы II признался, что смерть принца Филиппа – это большое потрясение для них даже несмотря на его почтенный возраст и проблемы со здоровьем.
"Кто бы ни пытался подготовиться к чему-то подобного, это все равно страшное потрясение. И мы все еще пытаемся с этим смириться. И это очень, очень печально", – добавил принц Эдвард.
Жена принца Эдварда Софи также отметила отзывчивость герцога Эдинбургского. "Он всегда обменивался словам со всеми, потому что не имело значения, делл ли что-то кто-то в именнии и вокруг него, везде, они все для него много значили, и он всегда интересовался всем, что они делали", – отметила графиня Уэссекская.
Что известно о смерти принца Филиппа:
- Он умер 9 апреля 2021 года. В этот день была 16 годовщина свадьбы принца Чарльза с герцогиней Камиллой.
- Последние дни жизни герцог Эдинбургский провел в Виндзорском замке рядом с женой королевой Елизаветой II в. Он не хотел умирать в больнице и до последнего отказывался от посторонней помощи.
- Дворец уже объявил день и место захоронения принца Филиппа. Похороны состоятся в следующую субботу, 17 апреля, в Виндзоре. Частную службу проведут в часовне Святого Георгия.
- В субботу, 10 апреля, принц Чарльз впервые обратился к общественности после смерти отца принца Филиппа. Он отдал ему последний долг и публично поблагодарил всех, кто разделил с ними тяжелую утрату.
- Из-за смерти дедушки принц Уильям не появится на торжественной церемонии премии BAFTA-2021 в Лондоне.
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