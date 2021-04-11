Члены королевской семьи посетили службу в Королевской часовне Всех Святых в Виндзоре, на которой почтили память покойного принца Филиппа. Его сын принц Эндрю признался, что Елизавета II тяжело переживаю смерть мужа. В ее жизни огромная пустота.

61-летний принц Эндрю, 57-летний принц Эдвард с женой Софи и дочерью Леди Луизой Виндзор в воскресенье, 11 апреля, прибыли в часовню в Виндзоре, где прошла служба в честь принца Филиппа. Ее провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, который женил Гарри и Меган. В разговоре с журналистами средний сын Ее Величества высказался о большой потере и состояние 94-летней матери.

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Как королева Елизавета II переживает смерть принца Филиппа

Принц Эндрю рассказал, что Елизавета II переносит потерю принца Филиппа тяжелее, чем кто-либо другой из королевской семьи. Именно поэтому они приехали в Виндзорский замок, чтобы поддержать ее.

Королева, как и следовало ожидать, невероятно стойкий человек. Она описала это как то, что оставило огромную пустоту в ее жизни, но мы, семья, те, кто рядом, собираемся вокруг, чтобы убедить, что мы здесь, чтобы поддержать ее,

– поделился принц Эндрю.

Сам Эндрю назвал покойного отца "праотцем нации" и подчеркнул, что он был очень спокойным и взвешенным, к нему всегда можно было обратиться за советом и поддержкой.

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Младший сын Елизаветы II признался, что смерть принца Филиппа – это большое потрясение для них даже несмотря на его почтенный возраст и проблемы со здоровьем.

"Кто бы ни пытался подготовиться к чему-то подобного, это все равно страшное потрясение. И мы все еще пытаемся с этим смириться. И это очень, очень печально", – добавил принц Эдвард.

Жена принца Эдварда Софи также отметила отзывчивость герцога Эдинбургского. "Он всегда обменивался словам со всеми, потому что не имело значения, делл ли что-то кто-то в именнии и вокруг него, везде, они все для него много значили, и он всегда интересовался всем, что они делали", – отметила графиня Уэссекская.

Что известно о смерти принца Филиппа: