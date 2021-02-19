О разводе одной из самых известных пар США говорили уже давно. 19 февраля стало известно, что Ким Кардашян и Канье Уэст официально объявили о разрыве отношений. Их брак длился около 6 лет.

Новость об официальном разводе сообщает издание Just Jared, ссылаясь на TMZ. Ранее стало известно, что Канье и Ким перестали посещать своего семейного психолога, с помощью которого они пытались сохранить отношения.

Также Кардашян и Уэст перестали посещать семейного консультанта

По словам источника, они договариваются о совместной юридической и физической опеке над 4 детьми, а также не оспаривают предварительную подготовку. Переговоры продолжаются и они приближаются к урегулированию всех вопросов окончательного решения по разводу.

Что известно о разводе Канье Уэста и Ким Кардашян

Слухи о разводе светской львицы Ким Кардашян и известного рэпера Канье Уэста ходили уже давно. В январе, по словам инсайдеров, звезды начали бракоразводный процесс. Одной из самых весомых причин разрыва пары стало биполярное расстройство Канье, о котором Ким ранее сообщила на своей странице Instagram. Позже, проблемы у супругов набрали обороты, когда Канье решил баллотироваться в президенты США. Тогда же пара решила взять перерыв и несколько месяцев пожить отдельно.



Ким Кардашян и Канье Уэст официально развелись

Все же, звездные супруги не оставляли надежд сохранить семью и стали посещать семейного консультанта. Тем не менее, в дальнейшем они поняли, что имеют разное видение и амбиции на будущее и оставили эту идею. У пары осталось 4 маленьких детей.