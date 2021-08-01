Солистка группы етнофольк Go_A не стала скрывать, что после триумфа на Евровидении-2021 они зарабатывают на 300 процентов больше. Однако поспешила добавить, что до победы на национальном отборе они были известны лишь в узких кругах, поэтому сейчас их гонорары не являются заоблачными.

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Не забывайте, что до Нацотбора мы вообще были ноунеймами,

– заметила Екатерина Павленко.

Она призналась, что зарабатывает втрое больше, но не живет на широкую ногу. Это связано с постоянными гастролями, из-за которых солистка Go_A не имеет времени на то, чтобы тратить деньги.

"У меня нет склонности покупать какие-то дорогие вещи, но вчера я пошла и купила себе духи Chanel", – похвасталась Екатерина Павленко.

К слову, Go_A едва ли не единственные украинские артисты, которые в период карантина гастролируют по Европе. Музыкантов приглашают с концертами в разные уголки мира, и везде публика встречает их очень тепло.

"Когда мы приехали на наше первое выступление в Вильнюс, осознали, что очередь на наш сольный концерт не заканчивается. Это вдохновляет, ведь несмотря на то, что мы поем на украинском языке, нам начали подпевать с первой песни, хотя начинали мы не с хита", – рассказала Екатерина Павленко.

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