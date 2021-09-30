Отметим, до начала продажи билетов на концерт группы Måneskin в киевском ночном клубе Stereo Plaza не было известно, какой будет их цена. В первые минуты продаж сайт Concert.ua "лег", а впоследствии начал перенаправлять в онлайн-очередь.

К слову Украинцы "штурмуют" продажи билетов на Måneskin

Некоторым поклонникам посчастливилось попасть в первые несколько тысяч покупателей, из-за чего они смогли приобрести билеты по самым низким ценам:

Фан-зона – 1299 гривен;

FAN (ранний вход) – 1999 гривен;

VIP-ФАН – 2499 гривен;

Места на балконе за столиками – 4999 гривен.

Цены на билеты группы Måneskin в Киеве / Скриншот с сайта Concert.ua

В первые пол часа состоялся полный sold out первых билетов во все фан-зоны. После этого организаторы концерта подняли цены на несколько сотен гривен:

Фан-зона – 1699 гривен;

FAN (ранний вход) – 2499 гривен;

VIP-ФАН – 2999 гривен;

Места за столиками – 4999 гривен;

Улучшенные места за столиками – 5999 гривен.