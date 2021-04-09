Герцог Эдинбургский принц Филипп умер утром 9 апреля 2021 года. Мужчина был старейшим супругом британской королевской семьи, а вместе с женой Елизаветой II состоял в старейшем по возрасту браке правящего монарха Великобритании.

Жизнь мужчины-монарха была насыщенной с самого начала – мужчина родился в Греции, но из-за изгнания и ряда других причин он жил и учился во многих странах Европы. Последней и решающей точкой в его жизни стала Великобритания, где он познакомился с будущей королевой Великобритании Елизаветой II.

К слову Умер принц Филипп – супруг британской королевы Елизаветы II

Переписка в колледже с дочерью правящего короля Георга VI завершилась любовью и браком. В 1946 году Филипп попросил у короля разрешения жениться на наследнице престола. Пара поженилась осенью в 1947 году, впоследствии у них родилось 4 детей. У принца Филиппа и его жена была насыщенная и часто нелегкая жизнь – мужчина любил шумные компании и внимание женщин. Но титул и обязанности его также заставляли выполнять и работу мужчины-монарха.

Фото из жизни принца Филиппа

Предлагаем посмотреть несколько фотографий из жизни принца Филиппа.

Стоит знать Умер принц Филипп: биография монарха



1-летний принц Филипп демонстрирует цветы дома, июль 1922 года / Фото Getty Images



Принц Филипп (второй слева) в школе с одноклассниками / Фото Getty Images



Школьник-Филипп готовится к спектаклю в школе, 1935 год / Фото Getty Images



Принц Филипп в королевской школе морских офицеров, 1947 год / Фото Getty Images



Счастливые принц Филипп и Елизавета II после объявления о помолвке 10 июля 1947 года / Фото Getty Images



Свадьба принца Филиппа и Елизаветы II, 20 ноября 1947 года / Фото Getty Images



Принц Филипп после тренировок на вертолете, 1953 год / Фото Getty Images



Принц Филипп с женой и детьми Чарльзом, Анной и Эндрю в Шотландии, 1960 год / Фото Getty Images



Семейное фото: принц Филипп, Елизавета II и их дети: Чарльз, Анна, Эндрю и Эдвард, 1972 год / Фото Getty Images



Принц Филипп с женой Елизаветой II на сафари в Замбии, 1979 год / Фото Getty Images



Принц Филипп с дочерью принцессой Анной на конных соревнованиях , 1980 год / Фото Getty Images



Принц Филипп на свадьбе у старшего сына принца Чарльза и принцессы Дианы, 29 июля 1981 год / Фото Getty Images



Принц Филипп со звездами Чикаго в театре Лондона, 1999 год / Фото Getty Images



Принц Филипп с семьей на второй свадьбе сына принца Чарльза, 2005 год / Фото Getty Images



Принц Филипп и Елизавета II на романтической фотосессии в честь годовщины свадьбы, 2007 год / Фото Getty Images



Принц Филипп и Елизавета II в годовщину свадьбы / Фото Getty Images