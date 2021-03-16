99-летнего принца Филиппа выписали из больницы
Супруга королевы Елизаветы II – принца Филиппа выписали из больницы. Герцог провел там месяц. Это самое долгое время его пребывания в медицинском учреждении.
Источник:BBC Украина
99-летний принц вернулся домой после длительного лечения и операции. Его госпитализировали в феврале.
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Папарацци сфотографировали герцога Эдинбургского, когда он возвращался домой. У входа в больницу монарха на машине ждали 2 охранника. Именно с ними принц отправился домой. Врачи пытались спрятать Филиппа за специальной ширмой, когда он шел к машине.
Похоже, что герцог устал от пребывания в больнице. Известно, что он не любит лишней суеты, поэтому с нетерпением ожидал, когда сможет покинуть стены медицинского учреждения.
Принца Филиппа выписали из больницы / Фото Getty Images
Принца Филиппа выписали из больницы / Фото Getty Images
Болезнь принца Филиппа
- Герцога госпитализировали 16 февраля. Причиной этого стало плохое самочувствие.
- После тщательного обследования врачи обнаружили у мужа королевы Елизаветы II инфекцию.
- Известно, что болезнь принца не связана с коронавирусом, поскольку он недавно вакцинировался.
- 1 марта герцога перевели в больницу Святого Варфоломея, специализирующуюся на сердечно-сосудистых заболеваниях. Сообщали, что ему сделали операцию на сердце.
- Принц Филипп пробыл в больнице 28 дней.
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