Супруга королевы Елизаветы II – принца Филиппа выписали из больницы. Герцог провел там месяц. Это самое долгое время его пребывания в медицинском учреждении.

99-летний принц вернулся домой после длительного лечения и операции. Его госпитализировали в феврале.

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Папарацци сфотографировали герцога Эдинбургского, когда он возвращался домой. У входа в больницу монарха на машине ждали 2 охранника. Именно с ними принц отправился домой. Врачи пытались спрятать Филиппа за специальной ширмой, когда он шел к машине.

Похоже, что герцог устал от пребывания в больнице. Известно, что он не любит лишней суеты, поэтому с нетерпением ожидал, когда сможет покинуть стены медицинского учреждения.



Принца Филиппа выписали из больницы / Фото Getty Images



Принца Филиппа выписали из больницы / Фото Getty Images

Болезнь принца Филиппа