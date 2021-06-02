22 мая в Роттердаме группа Go_A захватила европейское сообщество. Почти через полторы недели после того, как группа заняла 5 место на Евровидении-2021, песня SHUM залетела в престижный мировой музыкальный чарт Billboard.

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Песня Go_A для Евровидения-2021 попала в чарт Billboard

Композиция SHUM, которую группа Go_A исполняла на музыкальном конкурсе в Роттердаме, заняла 80 место в рейтинге Billboard Global 200 excl US. При этом песня победителя – итальянской рок-группы Måneskin заняла 11 место.

Важно, что впервые в истории в мировой чарт Billboard попал трек полностью на украинском языке.

Добавим, что чарт возглавляет новый хит K-pop группы BTS – Butter.



Чарт Billboard / Скриншот с сайта

Как Go_A покоряет мир