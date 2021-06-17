О смерти Григория Чапкиса сообщили в близком окружении легендарного хореографа. Известно, что ранее танцор несколько раз попадал в руки врачей из-за воспаления легких и находился в реанимации, потому что имел плохое состояние здоровья. Хореограф находился в Киевской городской клинической больнице №6.

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Что известно о Григории Чапкисе

Григорий Чапкис был большой фигурой в мире танца и хореографии Украины. Известно, что мужчина был главным балетмейстром ансамбля бального танца "Вдохновение", а также основал собственную Школу танцев Чапкиса. Хореограф занимался светской деятельностью и был одним из членов жюри шоу "Танцы со звездами". За свой вклад в культурное развитие страны у Григория Чапкиса звание Народного артиста Украины, а раньше он получил орден князя Ярослава Мудрого V степени.

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