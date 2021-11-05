Президентская кампания Канье Уэста, которую он развернул летом 2020 года, разрушила его брак со светской львицей Ким Кардашян. Звезды пытались спасти свой союз, однако, полностью разругавшись, решили разойтись официально. Как выяснилось, бракоразводный процесс до сих пор не завершился.

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В новом интервью Канье Уэст проговорился, что они с Ким до сих пор муж и жена. Он якобы не видел документы о разводе.

Она все еще моя жена, никаких документов нет,

– объявил рэпер.

Более того, артист, официально сменивший имя на Ye, заверил, что не был инициатором развода. Он хочет вернуть Ким Кардашян и воспитывать четверых детей в полноценной семье.

"Мои дети хотят, чтобы их родители остались вместе. Я хочу, чтобы мы были вместе", – добавил знаменитость.



Ким Кардашян и Канье Уэст с детьми / Фото из инстаграма светской львицы

Добавим, пока Канье Уэст размышляет, как вернуть Ким Кардашян, она весело проводит время на свидании с бывшим Арианы Гранде Питом Дэвидсоном. Неделю назад, 29 октября, звезд видели на американских горках, когда они держались за руки. Правда, инсайдеры утверждают, что между ними только дружба.

Канье Уэст не впервые хочет вернуть Ким Кардашян: