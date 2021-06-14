По его словам, все из-за возраста. Григорий Чапкис, напомним, ушел в вечность на 92 году жизни. Произошло это вечером 13 июня.

Здесь подробнее Умер Григорий Чапкис – легендарный танцор

Причина смерти Григория Чапкиса, по мнению его сына – возраст

Сын танцора, хореографа и судьи проекта "Танцы со звездами" Григория Чапкиса – Грег Чапкис – подтвердил, что отца не стало вечером 13 июня. Также он сказал, что произошло это из-за возраста.

В 22 с чем-то (умер Григорий Чапкис – 24 канал). Мы все еще в шоке. Умер, потому старенький. 92 года человеку, все стало отказывать. Он держался хорошо. Он старенький, это муки,

– сказал Грег Чапкис.

Он добавил, что планирует прилететь на похороны (Грег уже более 20 лет живет в США, где имеет школу танца "Chapkis Dance"), но пока семье еще предстоит определиться со всеми подробностями.

В последние дни Чапкиса поддерживали жена и дочь

Грег Чапкис также рассказал, что в последние дни рядом с отцом были его дочь Лилия, сестра Грега, и жена Мила: