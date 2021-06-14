Любовь к танцу у Григория Чапкиса появилась еще с юных лет. Впервые он выступил на сцене в Доме пионеров, когда ему было 10 – 11 лет.

Читайте также Умер Григорий Чапкис: биография выдающегося украинского танцора

Танцевать и ходить я научился одновременно. С тех пор занимаюсь этим каждый день, ведь танцы – моя сущность и жизнь. Я хореограф широкого профиля, зато больше ничего делать не умею. Объяснить это просто – я родился в Румынии, среди цыган и молдаван. Утром меня выпускали во двор и только вечером забирали домой – на улице меня и научили танцевать,

– рассказывал Чапкис.

Танцевал перед Сталиным

Когда же он поселился в Киеве во время Второй мировой войны, то поступил в железнодорожное училище и параллельно стал танцовщиком Ансамбля песни и танца "Трудовые резервы". В 1945 году он выступал перед такими лидерами СССР как Сталин, Ворошилов, Каганович. С первым он даже имел фото, которое впоследствии сожгла его мать.

"В возрасте 15 лет в училище меня отобрали в областной ансамбль, с которым я приехал в Москву, выступать в Кремлевском театре. На сцене было 120 детей, но Сталин выбрал именно меня. Видимо потому что я был маленький худенький и черненький: наверное, вождь народа принял меня за своего – представителя кавказской национальности", – делился когда Григорий и добавлял, что тот ему подарил часы.

К слову Большой пример для всех, – звезды комментируют смерть Григория Чапкиса

С 1950 года Григорий Чапкис работал хореографом в Театре имени Ивана Франко. После училища он окончил Киевский институт культуры и студию при оперном театре, а также стал профессором кафедры хореографии Института искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко. С 1955 года мужчина выступал в составе Государственного ансамбля танца УССР под управлением Павла Вирского, с которым объездил 77 стран мира и считает одним из столпов украинской хореографии.



Григорий Чапкис в ансамбле Павла Вирского / Архивное фото из сети

Уже в зрелом возрасте Григорий Чапкис открыл Школу танцев Чапкиса и давал сотни мастер-классов по всей Украине. Редакция Showbiz 24 предлагает посмотреть самые интересные видео танцев Чапкиса, что расмещены в сети.

Танцы Григория Чапкиса

Григорий Чапкис (с усами) в ансамбле Павла Вирского: смотреть видео онлайн

Григорий Чапкис (с усами) в ансамбле Павла Вирского, 1958: смотреть видео онлайн

Григорий Чапкис (с усами) в ансамбле Павла Вирского, 1964: смотреть видео онлайн

Григорий Чапкис, в 2015 год: смотреть видео онлайн

Григорий Чапкис танцует танго: смотреть видео онлайн

Григорий Чапкис и Виктория Булитко, 2019: смотреть видео онлайн

Григорий Чапкис и Надежда Мейхер, 2020: смотреть видео онлайн

Данные взяты из "Википедии"