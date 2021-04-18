Смерть принца Филиппа оставила в жизни Елизаветы II огромную пустоту. На похоронах она была очень стойкой, однако грусть не удалось скрыть. Ее Величество потеряла любовь всей жизни и осталась одна. На прощание она приготовила для любимого записку, написанную собственноручно.

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Записка Елизаветы II для принца Филиппа

Гроб герцога для торжественной церемонии прощания украсили полотном с его личным гербом и белыми весенними цветами, которые королева выбирала лично.

Елизавета II почтила память любимого, оставив ему записку со словами "Светлая память", которую подписала своим детским прозвищем. Покойный принц Филипп был последним, кто нежно называл королеву "Лилибет". Записку спрятали среди красивых цветов на гробу.

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В Букингемском дворце отмечают, что такой жест очень личный. Королева Елизавета II и принц Филипп прожили в браке почти 74 счастливых лет и разлучила их только смерть герцога, который ушел из жизни 9 апреля. История любви королевской четы является одной из самых прочных и самых длинных в мире.



Записка Елизаветы II на гробе принца Филиппа / Скриншот с видео

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