Американский исполнитель Канье Уэст и российская модель Ирина Шейк, по словам инсайдеров, встречались около нескольких месяцев. Только после того, как появилась информация о разрыве отношений звездной пары, Ирина Шейк впервые высказалась о романе.
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Ирина Шейк отреагировала на слухи о романе с Уэстом
Знаменитость решила не отвечать прямо на вопрос журналиста. Как она скрывала личную жизнь, так и будет делать это дальше. Она не подтвердила информацию о возможном романе с Канье Уэстом, но и не опровергла ее.
Завтра появится слух о том, что я встречаюсь со своим швейцаром. А потом это будет кто-то другой. Слушайте, в моей личной жизни всегда что-то происходит, но я держу это при себе,
– заявила Ирина Шейк.
Что известно о романе Уэста и Шейк
- Первые слухи об отношениях рэпера и модели появились более 3 месяцев назад. Однако в начале июня почти все подозревали, что Канье и Ирина встречаются: в сети появились их совместные фото. Звезды отдыхали вместе во Франции по случаю дня рождения исполнителя.
- Бывшая жена Канье Уэста Ким Кардашян знала о романе экс-мужа и Ирины Шейк еще до того, как об этом стало известно в прессе. Она хорошо отнеслась к их отношениям. Бывший модели Брэдли Купер тоже не был против ее новых отношений.
- Уже через месяц Ирина Шейк якобы заявила, что больше не хочет развивать отношения с Канье Уэстом. Ее слишком сильно смущало то, что журналисты распускают о паре слухи.
- В конце августа союз звезд полностью распался. По данным источников, их отношения не были серьезными. Когда рэпер стал слишком занят из-за работы и детей и не имел времени на свидания, то решил разорвать романтические отношения с моделью.