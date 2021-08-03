Еще в школе MELOVIN (настоящее имя – Константин Бочаров) понял, что ему одинаково нравятся как девушки, так и юноши. Сначала он влюбился в рыжеволосую девочку с веснушками, а потом – в друга по переписке, с которым познакомился в соцсети ВКонтакте. Произошло это в 2011-м, когда артисту было 13 лет.
Важно Шок на Atlas Weekend: певец MELOVIN совершил каминг-аут прямо на сцене – видео
Я испытывал такие же эмоции, которые испытывал к своему школьной на то время любви! Просто один в один, тот же спектр – начиная от бабочек в животе, заканчивая мыслями о человеке 24/7,
– вспомнил MELOVIN.
Сначала подросток не осознавал, что с ним происходит, а в интернете узнал – это один из вариантов нормы. Тогда парень понимал, что общество его не примет. Даже на школьных уроках этики одноклассники фукали, когда речь заходила о представителях ЛГБТ-сообщества.
"Я очень боялся признаться родителям. Мне было дико страшно", – рассказал певец.
MELOVIN родился бисексуалом
24-летний MELOVIN убежден, что бисексуальность – это не выбор, она появляется от рождения. Свою позицию он подкрепил следующим:
- его не окружала пропаганда ЛГБТ и фильмы с подобным подтекстом;
- его все равно любили как мама, так и отец,
- большую часть времени он проводил с отцом, который стал для него примером огромного мужества и уважения.
"Меня воспитывали настоящим мужчиной, который всегда уступит место женщине, подаст руку, не обидит словом, подумает перед тем, как что-то сказать. Именно это для меня показатель человека, а не орган, который болтается между ног", – заявил MELOVIN.
Вселенная предпочла для меня другой вариант нормы. И я ничего не могу с этим поделать. Это такое же любовь, как и у всех вас, но к другому полу. И я счастлив. Я люблю людей, а не половые органы,
– добавил артист.
Как шоу-бизнес отреагировал на каминг-аут MELOVIN
- Эпатажный артист обиделся на телеканал M1, который транслировал Atlas Weekend, так как его каминг-аут не показали в прямом эфире. Представители канала объяснили это тем, что MELOVIN не предупредил их о своих планах, после его выступления было запланировано другое включение.
- В защиту телеканала M1 стала Оля Цибульская. Она считает, что певец должен пообщаться с режиссером прямого эфира перед тем, как воплощать задуманное.
- А "Холостячка" Злата Огневич и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая поддержали MELOVIN. Они были поражены его смелостью и откровенностью с публикой.
- Правда, артист неспроста заговорил о гомофобах, так как после каминг-аута он получает угрозы, а охранники отказываются с ним работать.