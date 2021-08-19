Конкурс организовывал крупнейший независимый обозреватель Евровидения Wiwibloggs. Украинцам достались две премии – за "Лучшую сценическую постановку" и "Лучшее использование реквизита".
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Эмоциями от победы музыканты Go_A поделились в своем инстаграме.
"Евровидение не заканчивается никогда!.. Мы бесконечно благодарны всей команде, которая работала над постановкой номера! Константин Томильченко, Александр Братковский, Екатерина Войнич и другие – вы помогли нам воплотить наши мечты в реальность! Продолжение следует", – говорится в заметке.
Go_A победила в конкурсе Vision Music Awards / Фото из инстаграма Go_A
Музыкальные успехи группы Go_A
- На Евровидении-2021 гурт Go_A получил 97 баллов от судей из разных стран и 267 баллов от зрителей. Таким образом Украина получила 5 место в конкурсе, но по зрительским голосованиям они заняли второе место.
- Трек группы Go_A для Евровидения-2021 покорил мировые чарты Spotify и iTunes. Песня SHUM несколько недель назад заняла 1 место в мировом рейтинге вирусных композиций.
- Группа также вошла в список Billboard 200 и занял 80-ю строчку с песней SHUM – это первая украиноязычная песня, которая попала в рейтинг.
- Музыканты заняли вторую строчку среди 50 самых популярных треков США;
- Акустическое видео, где солистка Go_A лепит вареники с вишнями под SHUM, недавно собрало более миллиона просмотров.
- В начале июля песня SHUM два месяца занимала второе место по количеству самых больших просмотров среди всех видео с Евровидения.