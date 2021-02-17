99-летнего принца Филиппа госпитализировали из-за плохого самочувствия
Герцога Эдинбургского госпитализировали по совету врача из-за плохого самочувствия. Он попал в больницу во вторник вечером, 16 февраля.
Источник:BBC
Букингемский дворец сообщил изданию, что принца Филиппа госпитализировали.
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Принца Филиппа госпитализировали
Герцог Эдинбургский стал плохо себя чувствовать. Поэтому врач посоветовал ему провести некоторое время в больнице. Его отвезли туда на автомобиле.
Мужа королевы Елизаветы II госпитализировали в больницу короля Эдуарда VII. Там он останется на несколько дней для отдыха и обследований.
Госпитализация герцога является мерой предосторожности по совету врача после того, как он почувствовал себя плохо. Ожидается, что герцог останется в больнице на несколько дней для присмотра и отдыха,
– заявили в Букингемском дворце.
Источник сообщил, что принц Филипп плохо себя чувствовал уже несколько дней. Однако его болезнь не связана с коронавирусом.
Сама королева Елизавета осталась в Виндзоре.
Что этому предшествовало
- 10 июня этого года принцу Филиппу должно исполниться 100 лет. Впрочем, герцог не хочет праздновать свой день рождения из-за излишней суеты. Ранее он отмечал, что даже не хочет дожить до такого возраста. Сейчас он находится на пенсии.
- В рождественском поздравлении королевы Елизаветы II на ее столе была только фотография принца Филиппа. СМИ начали подозревать, что либо монаршие супруги очень сблизились, либо герцогу становится все хуже и таким образом королева хотела отдать ему дань.
- 9 января Елизавета II и принц Филипп вакцинировались от коронавируса у королевского врача.
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