Герцога Эдинбургского госпитализировали по совету врача из-за плохого самочувствия. Он попал в больницу во вторник вечером, 16 февраля.

Букингемский дворец сообщил изданию, что принца Филиппа госпитализировали.

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Принца Филиппа госпитализировали

Герцог Эдинбургский стал плохо себя чувствовать. Поэтому врач посоветовал ему провести некоторое время в больнице. Его отвезли туда на автомобиле.

Мужа королевы Елизаветы II госпитализировали в больницу короля Эдуарда VII. Там он останется на несколько дней для отдыха и обследований.

Госпитализация герцога является мерой предосторожности по совету врача после того, как он почувствовал себя плохо. Ожидается, что герцог останется в больнице на несколько дней для присмотра и отдыха,

– заявили в Букингемском дворце.

Источник сообщил, что принц Филипп плохо себя чувствовал уже несколько дней. Однако его болезнь не связана с коронавирусом.

Сама королева Елизавета осталась в Виндзоре.

Что этому предшествовало