Глава телеканалов М1 и М2 Сергей Перцев отреагировал на скандальные слова артиста MELOVIN о якобы дискриминации. Гендиректор заявил, что даже не знает, как можно это прокомментировать.
Обратите внимание MELOVIN заявил, что телеканал M1 отказался показывать его клип из-за каминг-аута
Как канал М1 комментирует обвинения MELOVIN
Сергей Перцев отметил, что MELOVIN не обращался лично к нему, а сразу опубликовал сообщение "непонятно о чем".
"Честно говоря, я вообще не понимаю. Это какая-то дикая история. Знаете, я даже не знаю, как это комментировать. Как на меня, это просто какие-то крики непонятно о чем. Если он хочет в чем-то разобраться, то, может, ему нужно разобраться, а не приходить в непонятном состоянии на фестиваль и говорить, что он там всем что-то рассказывал", – сказал Сергей Перцев.
Глава музыкального канала считает, что MELOVIN просто пиарится на словах о дискриминации.
Все зашито в таймлайн. Такого не было. Здесь нечего комментировать. Просто человек написал злобное сообщение. Мы зададим вопрос его промо-службе, что это за сообщение и почему это так произошло, но пока для меня это еще один способ пиара. Человек хочет, чтобы о нем поговорили,
– подчеркнул Перцев.
Схватка MELOVIN и канала M1
- Впервые MELOVIN и музыкальный телеканал поскандалили после выступления артиста на фестивале Atlas Weekend. Во время перформанса артист поцеловал девушку, а затем мужчину, объявив себя бисексуалом. Звезда впоследствии заявил, что на телеканале М1 начали транслировать рекламу, вырезав момент его каминг-аута.
- Певец подчеркивал, что канал сделал так намеренно. В то же время дирекция канала замечала, что реклама была запланирована, а MELOVIN не сообщил о его планах. На защиту М1 тогда также стала Оля Цибульская.
- 30 октября исполнитель обвинил телеканал в отказе транслировать его новый клип из-за каминг-аута. MELOVIN заверил, что предупреждал, сколько времени продлится его перформанс на Atlas Weekend.
- "Я прошел с вашим телеканалом долгую историю открытого булинга, оскорблений и унижений в мой адрес от не менее уважаемого генерального директора телеканала", – заявил знаменитость.