О смерти Григория Чапкиса известил его сын. Известно, что здоровье танцора было подорвано после нескольких тяжело перенесенных пневмоний. Его физическое состояние каждый раз ухудшалось, от чего танцор и отошел в вечность.

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Биография Григория Чапкиса

Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в семье лимаря. В семье Чапкисов было 7 детей. Немногие знают, что танцор по национальности молдаванин и родился в Кишиневе. Из-за начала Второй мировой войны, Чапкисы вынужденно выехали из родного города в Киев. В столице семья заболела тифом и была вынуждена там осесть. В Киеве будущий Народный артист Украины занимался восстановлением Крещатика.

Біографія Григорія Чапкіса

Григорий Чапкис в молодости / Фото из архива Григория Чапкиса

Чапкисы начали в Украине новую жизнь. Григорий в 1945 году поступает в железнодорожное училище и из-за огромного желания танцевать делает попытки устроиться в Ансамбль песни и танца "Трудовые резервы". В 1945 году в составе этого коллектива он выступает в Кремле перед властной верхушкой. За танцем молодого Чапкиса увлеченно созерцали Сталин, Ворошилов, Буденный, Булганин и Маленков. После выступления Сталин позвал Григория и лично вручил ему наручные часы. У танцора даже была фотография с диктатором, однако после развенчания культа личности Сталина, мать Чапкиса сожгла фотокарточку.

Творческий путь Григория Чапкиса

По словам Григория Чапкиса, танцевать он начал с лет 10-11, еще в Кишиневе, в Доме пионеров. Однако, его профессиональная карьера началась в 16 лет. В феврале 1946 года его зачислили артистом балета в Государственный ансамбль песни и танца Украины под руководством Л. Чернышевой, который впоследствии стал Государственным заслуженным академическим ансамблем танца Украинской ССР под руководством народного артиста СССР П. Вирского.

Помер Григорій Чапкіс біографія

Творческий путь Григория Чапкиса / Фото из архива Григория Чапкиса

Прославившись на весь мир, ансамбль начал гастролировать за границу. Благодаря искусству танца, на гастролях Чапкис познакомился с такими людьми как Мао Цзэдун, Хо Ши Мин, Фидель Кастро, Сальвадор Дали. В 1950 году Григорий Чапкис становится постановщиком-хореографом в театре имени Ивана Франко. За большие заслуги в области танца, Григория Чапкиса удостоили звания главного танцмейстера Венского бала.

Последние годы, танцора не оставлял его энтузиазм и оптимизм. Ранее мужчина открыл собственную школу танцев и был вовлечен во многие благотворительные проекты. Также, Григорий Чапкис участвовал в такой популярной телепередаче как "Танцы со звездами" и вообще активно появлялся на публике.

Личная жизнь Григория Чапкиса

Любовь к танцору приходила четыре раза. В браке с первой женой Людмилой у Чапкиса родилась дочь Лилия, которая сейчас проживает в Италии и руководит там балетной школой "Чапкис-денс". Дочь подарила танцору двух внучек: старшая является актрисой и победительницей конкурсов красоты, а младшая учится в Киевской хореографической академии. К сожалению, в 2006 году мать Лилии и первая жена балетмейстра – Людмила отошла в вечность.

Григорій Чапкіс особисте життя

Григорий Чапкис с женой Людмилой / Фото из архива Григория Чапкиса

Во второй раз танцор женился на своей ученице Наталье. В их браке родился сын Грег. Однако пара разошлась из-за желания Натальи жить в США, которое Чапкис не поддержал.

Третьей избранницей Григория стала методистка Киевского авиационного университета – Алла, с которой они прожили 24 года. Однако, отношения у супругов не сложились и они развелись. Последнюю же даму сердца, Григорий Чапкис тщательно прятал от общества. Было известно лишь то, что возлюбленная танцора моложе его на 52 года и является ровесницей его внучки Анны.