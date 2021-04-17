С мужем королевы Елизаветы II герцогом Эдинбургским прощаются в Лондоне. Церемония прощания происходит в часовне Святого Георгия, а похоронят мужчину в Королевской усыпальнице.
Важно Похороны принца Филиппа в Лондоне: онлайн-трансляция
Прощание с принцем Филиппом
Великобритания вошла в состояние национального траура и опустила флаги на всех государственных зданиях и военных объектах, кроме Букингемского дворца.
Ранее сообщалось, что герцог Эдинбургский просил не проводить полных государственных похорон. Вместо этого он хотел военную церемонию с частной службой, проводимую в часовне Святого Георгия в Виндзоре, а также захоронением во Фрогморских садах.
Отметим, что в последний раз государственный похороны члена королевской семьи состоялся в 1952 году после смерти короля Георга VI. Тело отца королевы Елизаветы II положили в часовню Святого Георгия.
Похороны принца Филиппа: онлайн-трансляция
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Что известно о смерти принца Филиппа
- Супруг британской королевы Елизаветы II скончался 9 апреля 2021 года. Он спокойно ушел из жизни утром. 10 июня ему могло бы исполниться 100 лет.
- Букингемский дворец не называл причину смерти принца Филиппа. Однако известно, что состояние его здоровья значительно ухудшилось с начала года.
- Герцога Эдинбургского госпитализировали 16 февраля из-за плохого самочувствия. После обследований у него обнаружили инфекцию.
- 1 марта принца Филиппа перевели в больницу Святого Варфоломея, специализирующуюся на сердечно-сосудистых заболеваниях. Там мужу королевы сделали операцию на сердце.
- Принц Филипп пробыл в больнице 28 дней – это самое долгое время пребывания его в медицинском учреждении.