С мужем королевы Елизаветы II герцогом Эдинбургским прощаются в Лондоне. Церемония прощания происходит в часовне Святого Георгия, а похоронят мужчину в Королевской усыпальнице.

Важно Похороны принца Филиппа в Лондоне: онлайн-трансляция

Прощание с принцем Филиппом

Великобритания вошла в состояние национального траура и опустила флаги на всех государственных зданиях и военных объектах, кроме Букингемского дворца.

Ранее сообщалось, что герцог Эдинбургский просил не проводить полных государственных похорон. Вместо этого он хотел военную церемонию с частной службой, проводимую в часовне Святого Георгия в Виндзоре, а также захоронением во Фрогморских садах.

Отметим, что в последний раз государственный похороны члена королевской семьи состоялся в 1952 году после смерти короля Георга VI. Тело отца королевы Елизаветы II положили в часовню Святого Георгия.

Похороны принца Филиппа: онлайн-трансляция

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Что известно о смерти принца Филиппа

  • Супруг британской королевы Елизаветы II скончался 9 апреля 2021 года. Он спокойно ушел из жизни утром. 10 июня ему могло бы исполниться 100 лет.
  • Букингемский дворец не называл причину смерти принца Филиппа. Однако известно, что состояние его здоровья значительно ухудшилось с начала года.
  • Герцога Эдинбургского госпитализировали 16 февраля из-за плохого самочувствия. После обследований у него обнаружили инфекцию.
  • 1 марта принца Филиппа перевели в больницу Святого Варфоломея, специализирующуюся на сердечно-сосудистых заболеваниях. Там мужу королевы сделали операцию на сердце.
  • Принц Филипп пробыл в больнице 28 дней – это самое долгое время пребывания его в медицинском учреждении.