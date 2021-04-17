С мужем королевы Елизаветы II герцогом Эдинбургским прощаются в Лондоне. Церемония прощания происходит в часовне Святого Георгия, а похоронят мужчину в Королевской усыпальнице.

Важно Похороны принца Филиппа в Лондоне: онлайн-трансляция

Прощание с принцем Филиппом

Великобритания вошла в состояние национального траура и опустила флаги на всех государственных зданиях и военных объектах, кроме Букингемского дворца.

Ранее сообщалось, что герцог Эдинбургский просил не проводить полных государственных похорон. Вместо этого он хотел военную церемонию с частной службой, проводимую в часовне Святого Георгия в Виндзоре, а также захоронением во Фрогморских садах.

Отметим, что в последний раз государственный похороны члена королевской семьи состоялся в 1952 году после смерти короля Георга VI. Тело отца королевы Елизаветы II положили в часовню Святого Георгия.

Похороны принца Филиппа: онлайн-трансляция

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