Британский принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II умер 9 апреля 2021 года. На время смерти, причиной которой стало резкое ухудшение состояния здоровья, герцогу Эдинбургскому было 99 лет. Трогательную историю любви королевской четы – читайте в материале Showbiz 24.

В феврале принца Филиппа госпитализировали из-за ухудшения самочувствия. Он пробыл в больнице почти месяц, перенес операцию на сердце, однако так и не смог побороть недуг. Возлюбленный Ее Величества умер за 3 месяца до своего 100-летия. Как развивалась история любви монархов, которая длилась почти 74 года – узнавайте в материале.

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Знакомство и начало отношений Елизаветы II и Филиппа

Будущие супруги познакомились в 1934 году на свадьбе греческой принцессы Марины, проходившей в Вестминстерском аббатстве. К тому времени Елизавете было 8 лет, а ее избраннику – 13.

После этого они не виделись 3 года. Второй раз встретились на коронации отца Елизаветы II. Однако и тогда никакие отношения между Елизаветой и Филиппом не завязались.

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Через 2 года юная принцесса осознала, что испытывает симпатию к 18-летнему парню. Однажды она вместе с родителями и сестрой прибыла в Королевский военно-морской колледж в Дартмуте. Там принц проходил службу и согласился провести монаршей семье экскурсию по учебному заведению. Именно тогда Принцесса поняла, что влюбилась.

Родители Елизаветы II искали дочери гораздо лучшую кандидатуру в мужья, поэтому Филиппа даже не рассматривали, как зятя. Впоследствии юноша отправился на фронт. Он также полюбил британскую принцессу, поэтому во время пребывания на передовой переписывался с избранницей, которая твердо решила, что именно с ним хочет связать свою жизнь.

Принц Филипп и королева Елизавета II – родственники?

Королева Виктория была общей бабушкой влюбленных. Поэтому Елизавета II и принц Филипп были четвероюродными сестрой и братом. Но даже этот факт не смог помешать им жениться и прожить в браке много счастливых лет, стать примером для детей и внуков.

Принц Филипп и Елизавета II / Фото Getty Images

Возвращение с фронта и помолвка Филиппа с любимой

Когда Филипп вернулся с фронта, родные принцессы поняли, что препятствовать ей выходить замуж за избранника – бесполезно. Несмотря на то, что пара является одной из самых известных в мире, нет точной информации о признании Филиппа. Поговаривают, что он написал признание в одном из писем любимой или же Елизавета II сама попросила принца жениться на ней.

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Официальное заявление о помолвке появилось в июне 1947 года. К тому времени Елизавете II был 21 год, а ее жениху – 26.

Принц Филипп и Елизавета II / Фото Getty Images

Роскошная свадьба монархов и супружеская жизнь

Накануне брака принц Филипп получил титул герцога Эдинбургского. Среди гостей праздника со стороны жениха была лишь мать. Известно, что женщина много лет боролась с психологическим заболеванием.

Также перед свадьбой Филипп перешел в англиканство, отказался от титулов принца Греческого и принца Датского и получил британское подданство.

20 ноября 1947 года состоялся громкий королевский праздник, за которым наблюдал весь мир.

Свадьба принца Филиппа и Елизаветы II / Фото Getty Images

На торжественной церемонии принцесса Елизавета произнесла традиционную присягу, в которой пообещала повиноваться избраннику. Это смутило присутствующих, ведь после коронации именно Филипп должен ей подчиняться.

В счастливом браке, который длился почти 74 года, родилось четверо детей:

принц Чарльз;

принцесса Анна;

принц Эндрю;

принц Эдвард.

Принц Филипп и Елизавета II с детьми / Фото Getty Images

Все это время влюбленные поддерживали друг друга и помогали. Они стали примером семьи для детей, внуков и многих семей из разных уголков мира. История монаршей пары показывает, что вечная любовь все-таки существует. И только с ней можно преодолеть все препятствия.

Принц Филипп и Елизавета II / Фото Getty Images