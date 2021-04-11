В пятницу, 9 апреля, умер принц Филипп. Муж Елизаветы II отошел в Виндзорском замке, а предсмертные дни провел дома рядом с женой. Он не хотел умирать в больнице и до последнего отказывался от посторонней помощи.

В феврале принца Филиппа госпитализировали из-за плохого самочувствия. Он перенес операцию на сердце и провел в больницах более месяца. За несколько недель до смерти он снова поселился в Виндзоре с Ее Величеством. Биограф британской королевской семьи Ричард Кей рассказал, как прошли последние дни жизни 99-летнего герцога Эдинбургского.

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Как принц Филипп провел последние дни жизни

Большинство предсмертных дней он провел в собственной спальне с видом на Восточную террасу в Виндзорском замке. Было очевидно, что его жизнь близится к концу. Однако даже несмотря на физическую слабость он проводил время с королевой Елизаветой II.

У супругов, которые 73 года прожили в счастливом браке, были моменты "ясности и радостной близости". Именно из этого Ее Величество черпала вдохновение. Они изредка встречались на трапезах, чаще герцогу Эдинбургскому приносили еду в постель, однако аппетит у него был плохой.

"Расписание приемов пищи было изменено и подстроено под состояние принца Филиппа. Трапезы устраивались только тогда, когда у него были силы, чтобы присоединиться к королеве за столом. Большую часть дня принц спал", – рассказал Ричард Кей.

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В те дни, когда принц Филипп чувствовал себя лучше, он самостоятельно надевал рубашку, джемпер, выглаженные брюки, начищенную обувь и выходил из комнаты. Он наотрез отказывался от помощи лакеев, инвалидной коляски и даже слухового аппарата. Поэтому как Елизавете II, так и придворным приходилось кричать к нему. Однако он все еще читал и писал письма.

"В теплые дни он просил вынести стул на улицу, и сидел на солнце с одеялом на ногах. Герцог ходил с помощью трости и отказывался использовать инвалидное кресло. Это нежелание выдать какие-либо признаки слабости было характерным для него", – подчеркнул Ричард Кей.



Принца Филиппа выписали из больницы / Фото Getty Images

"Герцог не был сентиментальным человеком. Для него было гораздо важнее умереть дома в собственной постели... У него было только одно стремление: он был твердо настроен не заканчивать свои дни в больнице. Приехав в Виндзор, он сказал, что не вернется ни в какую больницу", – завершил биограф.