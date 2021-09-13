Если маме Валентине MELOVIN (настоящее имя – Константин Бочаров) признался в бисексуальности, то от отца Николая скрывал правду. О том, что сыну нравятся как девушки, так и парни, мужчина узнал вместе с многотысячной аудиторией.
Стоит знать Сидели плакали, – MELOVIN рассказал, как признался матери о своей бисексуальности
"Папа узнал по факту, после триумфального момента – каминг-аута", – пояснил певец.
Через несколько дней после дерзкого перформанса на Atlas Weekend MELOVIN вместе с командой уехал в родную Одессу к родителям. На удивление, Николай Бочаров ничего не спросил о каминг-ауте сына. Вероятно, все благодаря друзьям, которые оказались в нужном месте в нужное время.
У меня папа дипломат. Он ничего не спросил, вообще. Как говорят друзья, я их использовал. Пока они рассказывали папе, что это нормально, я сидел и хлебал вино,
– вспомнил MELOVIN.
"Он улыбался, сказал: "Ну, так значит так. Я пошел спать", – добавил артист.
MELOVIN с родителями после победы в "Х-факторе" / Фото СТБ
Каминг-аут MELOVIN: главное
- О своей бисексуальности певец объявил на главной сцене Atlas Weekend, поцеловав сначала девушку, а потом – парня.
- Как впоследствии рассказал участник Евровидения-2018, в парня он влюбился в 13 лет. Им был школьный друг MELOVIN. Поэтому, по мнению звезды, бисексуалом он был с рождения.
- После провокационного каминг-аута певец получал угрозы от хейтеров, которые писали "я тебя порежу", а охранники отказывались с ним работать.
- Лишь на днях MELOVIN заявил, что 6 лет встречался с парнем. Его имя знаменитость не рассекретил, однако пояснил, что отношения закончились из-за кризиса.