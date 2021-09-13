Если маме Валентине MELOVIN (настоящее имя – Константин Бочаров) признался в бисексуальности, то от отца Николая скрывал правду. О том, что сыну нравятся как девушки, так и парни, мужчина узнал вместе с многотысячной аудиторией.

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"Папа узнал по факту, после триумфального момента – каминг-аута", – пояснил певец.

Через несколько дней после дерзкого перформанса на Atlas Weekend MELOVIN вместе с командой уехал в родную Одессу к родителям. На удивление, Николай Бочаров ничего не спросил о каминг-ауте сына. Вероятно, все благодаря друзьям, которые оказались в нужном месте в нужное время.

У меня папа дипломат. Он ничего не спросил, вообще. Как говорят друзья, я их использовал. Пока они рассказывали папе, что это нормально, я сидел и хлебал вино,

– вспомнил MELOVIN.

"Он улыбался, сказал: "Ну, так значит так. Я пошел спать", – добавил артист.

MELOVIN с родителями после победы в "Х-факторе" / Фото СТБ

Отметим, в одном из интервью певец уверял, что родители "абсолютно нормально" отреагировали на его каминг-аут. Они якобы переживали, как объяснять друзьям смелое заявление сына, но артист посоветовал родным направлять всех к нему.

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