Супруга принца Гарри – Меган Маркл рассказала поразительные подробности отношений с Кейт Миддлтон. Она призналась, что герцогиня Кембриджская доводила ее до слез. Это произошло накануне свадьбы Гарри и Меган.

В эфире американского телеканала CBS транслировали большое интервью принца Гарри и Меган Маркл, где они рассекретили подробности жизни в королевской семье.

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В частности, Меган Маркл рассказала правду об отношениях с женой принца Уильяма – Кейт Миддлтон.

Меган Маркл об отношениях с Кейт Миддлтон

Напомним, ранее СМИ распространялась информация о том, что Меган довела Кейт до слез во время подготовки к свадьбе.

Нет. Я не заставляла Кейт плакать. Все было наоборот. И я говорю это не для того, чтобы кого-то унизить. Это была действительно очень тяжелая неделя подготовки к свадьбе. Она почему-то была чем-то очень расстроена. После инцидента признала вину, извинилась, подарила мне цветы и открытку. И она сделала то, что сделала бы я, если бы знала, что кому-то нанесла вред. Просто взяла ответственность за это,

– рассказала Маркл.

"По-настоящему шокирующим было то, что через 6-7 месяцев после нашей свадьбы в прессе появилась информация, в которой говорилось о том, что я заставила Кейт плакать. Даже если такое случилось бы, то я бы не хотела, чтобы об этом знали все. За несколько дней до свадьбы она была расстроена чем-то, что касалось ее. Вопрос касался платьев девочек, которые должны были нести цветы. И это заставило меня плакать, она ранила мои чувства", – поделилась Меган.

Жена принца Гарри добавила, что не держит зла на герцогиню Кембриджскую: "Было трудно пережить то, что меня обвинили в том, чего я не делала. Ни в коем случае я не делюсь историей о Кейт, чтобы унизить ее. Думаю, для людей важно знать правду. Надеюсь, она хотела бы исправить это. Кэтрин – хороший человек, но очень много из того, что я видела, является полярным: если вы любите меня, то должны ненавидеть ее; если вы любите ее, вам нужно ненавидеть меня".

Во время разговора Опра Уинфри припомнила заголовки в прессе, где Меган сравнивали с Кейт. Речь шла о том, что Миддлтон хвалили за то, что она меняет подгузники детям, укачивает их, а Маркл не делает этого "из-за гордости или тщеславия". Жена принца Гарри заявила, что не знает, почему для нее и Кейт создают определенные стандарты: "СМИ хотят создать историю о герое и злодее".