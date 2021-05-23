Многие видео с реакциями распространяются в твитере и других социальных сетях. Отметим, свою приверженность иностранцы и ранее выражали украинской группе Go_A. Победители Евровидения из Италии познакомились с солисткой Екатериной Павленко и спели SHUM – их песню-фаворит. Соцсети в восторге от выступления группы. Австралийка Montaigne, несмотря на то, что не прошла в финал, спела конкурсную песню Go_A.
Советуем прочитать Песня Go_A для Евровидения-2021 занимает 1 место в рейтинге Spotify в Италии и еще 7 странах
Участники разных стран зажигают под песню Go_A
-
Італия – Måneskin
-
Бельгия – Hooverphonic
-
Нидерланды – Jeangu Macrooy і Німеччина – Jendrik
-
Норвегия – TIX
-
Сербия – Hurricane
-
Исландия – Daði & Gagnamagnið
-
Израиль – Eden Alene
-
Россия – Manizha
-
Швейцария – Gjon's Tears