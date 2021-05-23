Многие видео с реакциями распространяются в твитере и других социальных сетях. Отметим, свою приверженность иностранцы и ранее выражали украинской группе Go_A. Победители Евровидения из Италии познакомились с солисткой Екатериной Павленко и спели SHUM – их песню-фаворит. Соцсети в восторге от выступления группы. Австралийка Montaigne, несмотря на то, что не прошла в финал, спела конкурсную песню Go_A.

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Участники разных стран зажигают под песню Go_A

  • Італия – Måneskin

  • Бельгия – Hooverphonic

  • Нидерланды – Jeangu Macrooy і Німеччина – Jendrik

  • Норвегия – TIX

  • Сербия – Hurricane

  • Исландия – Daði & Gagnamagnið

  • Израиль – Eden Alene

  • Россия – Manizha

  • Швейцария – Gjon's Tears

 