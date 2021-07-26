Известный украинский певец MELOVIN (настоящее имя – Константин Бочаров) на фестивале Atlas Weekend совершил каминг-аут и объявил себя бисексуалом. После этого многие поддержали артиста, но некоторые осудили его и даже угрожали.

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MELOVIN прокомментировал свой каминг-аут

Исполнитель признался, что после его поступка на фестивале немало СМИ писало, что такой шаг артиста – вероятный хайп. Он с таким мнением не соглашается, потому что не понимает, как можно увеличить популярность за счет своей ориентации.

Для меня было очень важно, чтобы люди сознательно могли сделать этот шаг. На встречу своим родителям, рассказать друзьям, не бояться. Потому что в моем окружении есть люди, которые боятся этого, их мало. Боятся поговорить с родителями, боятся сказать друзьям, боятся всего,

– пояснил MELOVIN.

MELOVIN признался. что столкнулся с другими проблемами. С ним отказываются работать, а в личные сообщения поступают угрозы.

У меня была такая ситуация, недавно на концерте, когда двое охранников отказались работать со мной, потому что я признался миру, что я бисексуал. Было очень много даже не хейта, угроз каких-то: "я тебя порежу" ... но меня такое не пугает совсем,

– заявил артист.

Что известно о каминг-ауте MELOVIN