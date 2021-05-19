Согласно результатам первого полуфинала Евровидения-2021, украинская группа Go_A вместе с другими 9-ю представителями европейских стран останется в Роттердаме, чтобы выступить в финале конкурса. Пока неизвестно, под каким номером выступят земляки 22 мая.
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Евровидение 2021 первый полуфинал – Go_A - SHUM: смотрите видео онлайн
Стоит добавить, что за неделю до конкурса букмекеры сразу прогнозировали Украине место в первой десятке Евровидения-2021. Через несколько дней станет известно, оправдаются ли позитивные прогнозы.
Кто попал в финал с первого полуфинала Евровидения:
- Норвегия: TIX – Fallen Angel
- Израиль: Eden Alene – Set Me Free
- Россия: Manizha – Russian Woman
- Азербайджан: Efendi – Mata Hari
- Мальта: Destiny – Je Me Casse
- Литва: The Roop – Discoteque
- Кипр: Elena Tsagrinou – El Diablo
- Швеция: Tusse – Voices
- Бельгия: Hooverphonic – The Wrong Place
- Украина: Go_A – SHUM