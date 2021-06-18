Григорий Чапкис был большой фигурой в области украинского танца. Танцор имел яркий жизненный путь и прожил 91 год. За все это время Чапкис успел получить множество наград за свои достижения и вклад в танцевальное искусство.
К слову Большой пример для всех, – звезды комментируют смерть Григория Чапкиса
В последний путь Григория Чапкиса провожают в Национальной Филармонии Украины, что на Владимирском спуске, хотя предварительно местом прощание рассматривали Клуб Кабинета Министров Украины. Церемония прощания началась в 11:00. Легендарного балетмейстера похоронят на Байковом кладбище.
Попрощаться с отцом приехали сын Грег и дочь Лилия. Также присутствует внучка Анна Сафрончик, родные со всего мира, друзья, коллеги. Дочь тяжело переживает смерть отца, не может сдержать слез. Ее поддерживают родные.
Прощание с Григорием Чапкисом
Церемония прощания с Григорием Чапкисом / Фото ТСН.ua
Церемония прощания с Григорием Чапкисом / Фото ТСН.ua
Церемония прощания с Григорием Чапкисом / Фото ТСН.ua
Церемония прощания с Григорием Чапкисом / Фото ТСН.ua
Церемония прощания с Григорием Чапкисом / Фото ТСН.ua
Церемония прощания с Григорием Чапкисом / Фото ТСН.ua
Церемония прощания с Григорием Чапкисом / Фото ТСН.ua
Влад Яма на похоронах Григория Чапкиса / Фото телеграмм-канала "Life.Сегодня"
Влад Яма на похоронах Григория Чапкиса / Фото телеграмм-канала "Life.Сегодня"
Церемония прощания с Григорием Чапкисом / Фото телеграмм-канала "Life.Сегодня"
Владимир Зеленский на похоронах Григория Чапкиса / Фото ТСН.ua
Что известно о смерти выдающегося танцора Григория Чапкиса
- Еще зимой 2021 года Григорий Чапкис много болел и даже трижды попадал в реанимацию. Хоть артист и подлечился, но недуг сильно подорвал его здоровье.
- 13 июня сын хореографа Грег в своем инстаграме сообщил, что его отец – Григорий Чапкис умер.
- Также Грег добавил, что причиной смерти стала старость. Мужчина подтвердил, что "у папы все начало отказывать".
- В последние дни жизни артиста поддерживали его дочь Лилия и жена Мила.