Григорий Чапкис был большой фигурой в области украинского танца. Танцор имел яркий жизненный путь и прожил 91 год. За все это время Чапкис успел получить множество наград за свои достижения и вклад в танцевальное искусство.

К слову Большой пример для всех, – звезды комментируют смерть Григория Чапкиса

В последний путь Григория Чапкиса провожают в Национальной Филармонии Украины, что на Владимирском спуске, хотя предварительно местом прощание рассматривали Клуб Кабинета Министров Украины. Церемония прощания началась в 11:00. Легендарного балетмейстера похоронят на Байковом кладбище.

Попрощаться с отцом приехали сын Грег и дочь Лилия. Также присутствует внучка Анна Сафрончик, родные со всего мира, друзья, коллеги. Дочь тяжело переживает смерть отца, не может сдержать слез. Ее поддерживают родные.

Прощание с Григорием Чапкисом



Церемония прощания с Григорием Чапкисом / Фото ТСН.ua



Церемония прощания с Григорием Чапкисом / Фото ТСН.ua



Церемония прощания с Григорием Чапкисом / Фото ТСН.ua



Церемония прощания с Григорием Чапкисом / Фото ТСН.ua



Церемония прощания с Григорием Чапкисом / Фото ТСН.ua



Церемония прощания с Григорием Чапкисом / Фото ТСН.ua



Церемония прощания с Григорием Чапкисом / Фото ТСН.ua



Влад Яма на похоронах Григория Чапкиса / Фото телеграмм-канала "Life.Сегодня"​



Влад Яма на похоронах Григория Чапкиса / Фото телеграмм-канала "Life.Сегодня"​



Церемония прощания с Григорием Чапкисом / Фото телеграмм-канала "Life.Сегодня"​



Владимир Зеленский на похоронах Григория Чапкиса / Фото ТСН.ua

Что известно о смерти выдающегося танцора Григория Чапкиса