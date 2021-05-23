Рокеры продолжают покорять сердца миллионов слушателей в разных уголках планеты. Måneskin прогнозировали победу после первого полуфинала, и они таки смогли получить ее, заработав наибольшее количество баллов от зрителей.

Интересно! Невероятно, – победители Евровидения-2021 оценили выступление Go_A и спели SHUM

Måneskin покоряет ютуб

Итальянский коллектив произвел настоящий фурор на нынешнем Евровидении в Нидерландах. Исполнители смогли пленить сердца зрителей и снискать их расположение. Måneskin уже получили желаемый кубок и принимают поздравления со всего мира. А пользователи сети продолжают пересматривать потрясающее и драйвовое выступление с песней Zitti e buoni в финале снова и снова.

За 17 часов видео Måneskin с финала Евровидения-2021 посмотрели почти 11 миллионов раз!

Måneskin – Zitti e buoni: смотрите выступление победителя Евровидения-2021

Баллы Италии в финале Евровидения-2021

В финале итальянцы получили 206 баллов от национального жюри стран-участниц и 318 баллов от телезрителей. По решению жюри коллектив занимал 4 место, а для зрителей он стал первым. Общая оценка Måneskin на Евровидении-2021 – 524!

Украинские жюри и зрители единогласно отдали 12 баллов Måneskin. Это самая большая оценка, которая существует на Евровидении.

Победитель Евровидения-2021 – Måneskin из Италии: смотрите видео онлайн