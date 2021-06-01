На официальном ютуб-канале международного музыкального конкурса Евровидение-2021 опубликовали 10 видео выступлений, которые набрали больше всего просмотров. Песня украинской группы Go_A оказалась на 2 месте. Сейчас количество просмотров на ролике выступления насчитывает более 11 миллионов.

Это интересно Go_A впервые после Евровидения выступили в Киеве

Go_A завоевывает рейтинги YouTube

На 1 месте соответственно оказалось видео выступления победителя – итальянской рок-группы Måneskin. А последнее, то есть 10 место, заняла Исландия и группа Daði og Gagnamagnið. Солист группы подхватил коронавирус перед вторым полуфиналом, поэтому участники не смогли выступить на Евровидении вживую. В зале показали видео их генеральной репетиции.

10 лучших выступлений по просмотрам на YouTube

Италия Måneskin – Zitti E Buoni

Украина Go_A – SHUM

Россия Manizha – Russian Woman

Азербайджан Efendi – Mata Hari

Сербия Hurricane – Loco Loco

Франция Barbara Pravi – Voilà

Швейцария Gion's Tears – Tout l'Univers

Кипр Elena Tsagrinou – El Diablo

Финляндия Blind Channel – Dark Side

Исландия Daði og Gagnamagnið – 10 Years

10 лучших выступлений по просмотрам на YouTube: смотрите видео онлайн

Как Go_A покоряет мир