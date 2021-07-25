24 июля Джей Ло исполнилось 52 года. В день рождения знаменитость на личной странице в инстаграме опубликовала серию фотографий, на одной из которых показала страстный поцелуй с избранником.
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Джей Ло и Бен Аффлек снова вместе
Певица и актриса отпраздновала день рождения с любимым. Оба прекрасно провели время на роскошной яхте и слились в страстном поцелуе. Потрясающий кадр быстро разлетелся по сети.
Джей Ло позировала на камеру в ярком купальнике, парео и стильной шляпе. Бен обнимал любимую в темно-синей рубашке и бежевых брюках.
"52 ... что вы делаете?...", – написала звезда под фото.
Поцелуй Бена Аффлека и Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма Джей Ло
Воссоединение Джей Ло и Бена Аффлека
- Слухи о возобновлении отношений между бывшими обрученными возникли через 2 недели после того, как певица официально рассталась с бейсболистом Алексом Родригесом. В начале мая Бена Аффлека заметили возле дома артистки в Лос-Анджелесе.
- Алекс Родригес был шокирован такой новостью. Он надеялся, что удастся пережить кризис в отношениях и остаться вместе, так как они были помолвлены и планировали свадьбу.
- Однако Дженнифер не спешила возвращаться к Родригесу. Вместо этого она наслаждалась временем, которое проводила с бывшим возлюбленным.
- Аффлек и Джей Ло, которые расстались в 2003 году, вместе отдыхали на горнолыжном курорте в Монтане. Там у актера есть собственное шале.
- Впоследствии оба релаксировали в имении артистки в Майами.
- В СМИ была информация о том, что Лопес хочет переехать в Лос-Анджелес, чтобы быть ближе к настоящему избраннику. В поместье на берегу океана в Майами ей все напоминает об Алексе.
- В июне папарацци застали Дженнифер и Бена за страстными поцелуями, после чего стало понятно, что они все-таки вместе.
- Впоследствии в сети начали распространяться слухи о том, что Аффлек планирует сделать предложение любимой в ее день рождения. Пока неизвестно, сделал ли актер второе предложение своей избраннице.
- В одном из интервью Джей Ло рассказывала, что никогда не была такой счастливой, как сейчас.