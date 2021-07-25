24 июля Джей Ло исполнилось 52 года. В день рождения знаменитость на личной странице в инстаграме опубликовала серию фотографий, на одной из которых показала страстный поцелуй с избранником.

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Джей Ло и Бен Аффлек снова вместе

Певица и актриса отпраздновала день рождения с любимым. Оба прекрасно провели время на роскошной яхте и слились в страстном поцелуе. Потрясающий кадр быстро разлетелся по сети.

Джей Ло позировала на камеру в ярком купальнике, парео и стильной шляпе. Бен обнимал любимую в темно-синей рубашке и бежевых брюках.

"52 ... что вы делаете?...", – написала звезда под фото.



Поцелуй Бена Аффлека и Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма Джей Ло

Воссоединение Джей Ло и Бена Аффлека