Прощание пары было очень романтичным – как в кино. Женщина была одета в шубу из искусственного меха, а Бен – в классическое черное пальто. Звезда была без макияжа, поэтому влюбленные, вероятно, приехали вместе только что из дома.
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Они крепко обнимали друг друга и так целовались, словно виделись в последний раз. Бен Аффлек все никак не хотел отпускать женщину на самолет. В СМИ сообщают, что "город ангелов" Дженнифер оставила лишь на несколько дней. После небольшой поездки она должна вернуться в Калифорнию, чтобы снова воссоединиться с Беном.
Что известно о романе Лопес и Аффлека
- Как только женщина разошлась со своим женихом Алексом Родригесом, певица начала проводить время с Беном Аффлеком. Поначалу друзья пары подозревали, что такие отношения – лишь дружеские.
- Но уже впоследствии знаменитостей видели вместе на отдыхе, поэтому в СМИ "посеялись" слухи о романе. В июне 2021 года журналисты подловили влюбленных за поцелуями. Затем стало известно, что пара сошлось снова после 20 лет – когда-то они даже были помолвлены.
- Дженнифер Лопес и Бен Аффлек перестали скрывать свои отношения от поклонников после отдыха во Франции. Но полностью официальным роман стал на Венецианском кинофестивале. Пара впервые вышла в свет в роскошных образах.
- В одном из интервью актер Бен Аффлек признался, что после возобновления отношений с Джей Ло он чувствует себя самым счастливым в мире.