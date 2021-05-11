Роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека в начале 2000-х отличался от других звездных пар своей страстью, яркостью и искренностью между этими влюбленными. Со стороны казалось, что эта пара имеет идеальные отношения и им будто суждено всегда быть вместе. Однако, как удивился весь мир, когда узнал о завершении любовной истории звезд, которая вот-вот должна была перерасти в брак.

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Недавно стало известно, что Джей Ло и Бен Аффлек восстановили свое общение. Вероятно, причиной этому стали разрывы звезд с другими партнерами. В апреле 2021 года Дженнифер объявила, что ее помолвка с известным бейсболистом Алексом Родригесом отменена, а Бен разорвал свои романтические отношения с актрисой Аной де Армас еще в январе 2021 года.

История любви Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Знакомство Дженнифер Лопес и Бена Аффлека состоялось в 2002 году. Обе звезды "заживляли" любовные раны, ведь певица тогда переживала развод с танцором Крисом Джадом, а актер страдал от неразделенной любви с Сандрой Баллок, с которой он сыграл в фильме "Силы природы".



История любви Дженнифер Лопес и Бена Аффлека / Фото Getty Images

Соединила одинокие сердца звезд кинолента "Джильи", в которой они играли главных персонажей. Согласно сюжету между их героями вспыхивает роман. Неудивительно, что это произошло и в реальной жизни. Хотя фильм и получил ряд антинаград, сближение знаменитостей все же состоялось.

Роман Бена и Дженнифер набирал стремительных оборотов. Певица увлеченно и охотно рассказывала прессе историю и различные подробности их любви. Чувствуя такую страсть, Джей Ло даже снялась с любимым в своем клипе на песню Jenny from the block.



История любви Дженнифер Лопес и Бена Аффлека / Фото Getty Images

В 2002 году Аффлек подарил любимой роскошное обручальное кольцо с розовым бриллиантом, которое дало понять всем, что актер действительно влюбился и настроен серьезно. Влюбленные радовались друг другу и были вне себя от счастья. Однако, оно продолжалось недолго.

Через некоторое время звезды начали сталкиваться с различными проблемами, которые подрывали их отношения. Актера начала не устраивать сильная личность Лопес и он постоянно чувствовал себя "в тени" любимой.



Джениффер Лопес и Бен Аффлек / Фото Getty Images

Женитьба звезд Голливуда должна была состояться в Санта-Монике, а церемония была запланирована на сентябрь 2003 года. Однако за несколько дней до назначенной даты пара шокировала своим разрывом. Бен Аффлек и Дженнифер Лопес вместе провели около года. Инициатором развода стал актер, который в определенный момент почувствовал усталость от своего публичного романа.

Певица очень тяжело переживала этот разрыв. Позже в интервью она рассказывала как страдала от разлуки с любимым, которого считала любовью всей своей жизни.



Бен Аффлек и Джениффер Лопес: история любви / Фото Getty Images

Однако, жизнь шла дальше и бывшие влюбленные также двигались вперед. После расставания Дженнифер вышла замуж за своего давнего друга и певца Марка Энтони, которому в 2008 году родила двойню. Но, отношения у супругов не сложились и они развелись в 2014 году.

После конца романа Бен рассказал прессе, что он почувствовал чрезвычайное облегчение от того, что закончил отношения с поп-дивой. В дальнейшем, мужчина женился на актрисе Дженнифер Гарнер. Однако после многих лет брака и появления на свет трех общих детей Аффлек все же развелся с женой.