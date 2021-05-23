Известно, что голосование в финале Евровидения ежегодно происходит по следующему принципу: 50% голосов обеспечивает жюри конкурса, то есть каждая страна-участник отдает конкурсантам от 1 до 12 баллов, а также 50% голосов зрителей, которые отправляют смс-сообщения, звонят или голосуют в мобильном приложении.

Важно Украина на Евровидении-2021: какое место Go_A заняли в финале

Результаты голосования за Украину

В 2021 году у Украины были бы все шансы занять второе место в конкурсе, если бы в конкурсе учитывалось только голосование зрителей. Поскольку общий балл от жюри составил 97 баллов, в то время как балл от зрителей – 267! Большее количество баллов от фанатов смогла получить только итальянская группа-победитель Евровидения-2021 Måneskin – 318 баллов.

Но из-за того, что жюри дали небольшое количество баллов Украине, то общий балл составил 364. В то время как у Италии – 524, у Франции – 499, Швейцарии – 432 и у Исландии – 378.

Обратите внимание Результаты голосования Евровидения-2021

Согласно результатам только зрительского голосования, список лидеров Евровидения-2021 был бы следующим:

Италия – 318 баллов

Украина – 267 баллов

Франция – 251 баллов

Финляндия – 218 баллов

Исландия – 180 баллов

Швейцария – 165 баллов

Литва – 165 баллов

Реакция сети

Зрители Евровидения-2021 и поклонники группы Go_A в инстаграме отмечают, что баллы от судей уже давно негативно влияют на общие результаты конкурсантов из разных стран. Ведь очень часто страны отдают баллы не за талант исполнителя, а за "соседство" или другие дружеские отношения: