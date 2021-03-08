Меган Маркл и принц Гарри рассекретили пол будущего ребенка
Знаменитые супруги принц Гарри и Меган Маркл дали интервью Опре Уинфри. Во время разговора с ведущей пара поделилась подробностями жизни в королевской семье Великобритании, а также рассекретила пол второго ребенка. Гарри признался, что его жена беременна девочкой.
Источник:CBS News
7 марта долгожданное интервью Гарри и Меган показали на американском телеканале CBS. В течение двух часов супруги общались с Опрой Уинфри. Это первое большое интервью влюбленных после того, как они сложили королевские обязанности.
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Принц Гарри о поле будущего ребенка
14 февраля пара сообщила, что ожидает пополнения в семье. Теперь их сын Арчи станет старшим братиком. А во время разговора с Уинфри Гарри рассекретил, что они с Маркл ждут рождения девочки.
Иметь одного ребенка или двух – это замечательно. Но у нас есть мальчик, а теперь будет девочка. Чего еще можно желать?
– сказал принц.
Также Гарри добавил, что в их семье теперь 4 человека и 2 собаки. Его жена подтвердила это.
Принц Гарри и Меган Маркл о втором ребенке: смотрите видео онлайн
Вторая беременность Меган Маркл
- 14 февраля 2021 года Меган и Гарри сообщили, что ждут второго ребенка.
- Позже близкий к супругам источник рассказал, что они на седьмом небе от счастья. Меган здорова, прекрасно себя чувствует.
- Также известно, что малыш родится в конце весны.
- Королева Елизавета II уже отреагировала на беременность Маркл и отметила, что очень рада за внука и его жену.
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