Знаменитые супруги принц Гарри и Меган Маркл дали интервью Опре Уинфри. Во время разговора с ведущей пара поделилась подробностями жизни в королевской семье Великобритании, а также рассекретила пол второго ребенка. Гарри признался, что его жена беременна девочкой.

7 марта долгожданное интервью Гарри и Меган показали на американском телеканале CBS. В течение двух часов супруги общались с Опрой Уинфри. Это первое большое интервью влюбленных после того, как они сложили королевские обязанности.

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Принц Гарри о поле будущего ребенка

14 февраля пара сообщила, что ожидает пополнения в семье. Теперь их сын Арчи станет старшим братиком. А во время разговора с Уинфри Гарри рассекретил, что они с Маркл ждут рождения девочки.

Иметь одного ребенка или двух – это замечательно. Но у нас есть мальчик, а теперь будет девочка. Чего еще можно желать?

– сказал принц.

Также Гарри добавил, что в их семье теперь 4 человека и 2 собаки. Его жена подтвердила это.

Принц Гарри и Меган Маркл о втором ребенке: смотрите видео онлайн

Вторая беременность Меган Маркл