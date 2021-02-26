Развод Кардашян и Веста: какую компенсацию получит светская львица
Американские супруги Ким Кардашян и Канье Уэст продолжают бракоразводный процесс. В СМИ стало известно, какую компенсацию получит Ким после развода – шесть миллионов долларов за шесть лет брака.
Источник:Evening Standart
Перед бракосочетанием в 2014 году пара подписала брачный контракт, где заранее прописала все детали общего приобретенного имущества и средств в случае развода. Согласно ему, звезда гарантированно получит 6 миллионов додаров за каждый год брака, а также страховку в случае смерти рэпера,
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Финансовая сторона развода Ким Кардашян
Согласно контракту, кроме выплаты за совместное проживание в браке, ей гарантируют страховку в размере 20 миллионов долларов, если Канье Уэст внезапно умрет. Также Кардашян планирует стать единоличной владелицей особняка Bel Air в Лос-Анджелесе, а также оставить все подарки от Канье:
- сумку бренда Hermes стоимостью 40 тысяч долларов;
- несколько браслетов Cartier стоимостью не менее 35 тысяч долларов за каждый из них;
- зеленый внедорожник Mercedes-Benz G550 около 230 тысяч долларов.
Если Канье Уэст согласится выполнить все условия, то он сможет рассчитывать на совместную опеку над четырьмя детьми – Норт, Сейнтом, Чикаго и Псалмом. Сам Канье Уэст планирует жить на ранчо в штате Вайоминг, США.
Что известно о разводе пары?
- Проблемы в семье Ким и Канье появились во время карантина, а впоследствии – и во время предвыборной кампании Уэста. После многих конфликтов и попыток спасти семью пара все же жила порознь и редко проводила время вместе. В декабре 2020-го они вроде бы очень поссорились, и это стало "последней каплей".
- Новость о разводе пары прогремела из разных источников в начале января 2021 года. 19 февраля представители пары официально заявили в СМИ, что разводится.
- Причиной разрыва отношений называют предвыборную кампанию Уэста, которая негативно отразилась на его отношениях с Ким. Также повлияло его заболевание биполярного расстройства и желание Ким идти дальше, а не стоять на месте.
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