Американские супруги Ким Кардашян и Канье Уэст продолжают бракоразводный процесс. В СМИ стало известно, какую компенсацию получит Ким после развода – шесть миллионов долларов за шесть лет брака.

Перед бракосочетанием в 2014 году пара подписала брачный контракт, где заранее прописала все детали общего приобретенного имущества и средств в случае развода. Согласно ему, звезда гарантированно получит 6 миллионов додаров за каждый год брака, а также страховку в случае смерти рэпера,

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Финансовая сторона развода Ким Кардашян

Согласно контракту, кроме выплаты за совместное проживание в браке, ей гарантируют страховку в размере 20 миллионов долларов, если Канье Уэст внезапно умрет. Также Кардашян планирует стать единоличной владелицей особняка Bel Air в Лос-Анджелесе, а также оставить все подарки от Канье:

сумку бренда Hermes стоимостью 40 тысяч долларов;

несколько браслетов Cartier стоимостью не менее 35 тысяч долларов за каждый из них;

зеленый внедорожник Mercedes-Benz G550 около 230 тысяч долларов.

Если Канье Уэст согласится выполнить все условия, то он сможет рассчитывать на совместную опеку над четырьмя детьми – Норт, Сейнтом, Чикаго и Псалмом. Сам Канье Уэст планирует жить на ранчо в штате Вайоминг, США.

Что известно о разводе пары?